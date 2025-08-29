Preparan campaña "feroz y despiadada" contra Gonzalo Castillo, según denuncias

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. ( FUENTE EXTERNA )

A partir del próximo lunes se pondrá en marcha una supuesta campaña "feroz y despiadada" contra el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, con el objetivo de desacreditar su figura política en las redes sociales y medios digitales.

La denuncia fue hecha por el comunicador Joselito Feliz, quien aseguró que la ofensiva ya habría comenzado de forma sutil desde hace dos días, con la circulación de tendencias negativas, memes, comentarios y ataques dirigidos al excandidato presidencial .

Feliz afirmó que la estrategia estaría siendo coordinada " desde un sector de la Fuerza del Pueblo y un sector del gobierno del PRM".

"Lo revelo porque tenemos informaciones precisas. A partir del lunes se comenzará a ver una campaña despiadada contra Gonzalo Castillo. Y hago la advertencia a la dirigencia del PLD para que no se presten a sumarse a este tipo de acciones", expresó el comunicador.

Gonzalo Castillo y su peso político en el PLD

Aunque Gonzalo Castillo no ha oficializado públicamente su candidatura, se mantiene como una de las figuras de mayor peso dentro del PLD por su trayectoria como exministro de Obras Públicas, miembro del Comité Político y excandidato presidencial.

Su eventual aspiración ya fue confirmada por el diputado peledeísta Gustavo Sánchez, quien el miércoles aseguró que Castillo competirá por la candidatura presidencial del PLD.

Finalmente, el comunicador insistió en que su deber es alertar al país y al PLD sobre esta situación:

"Hace un año y medio hice la misma advertencia cuando se intentó algo parecido contra Abel Martínez. Hoy lo hago por Gonzalo Castillo y lo haré por cualquier dirigente del PLD, porque la democracia se fortalece con participación, no con destrucción".