El Partido Camino Nuevo tenía 100 vallas de Omar Fernández colocadas a nivel nacional

Una de las vallas colocadas por el Partido Camino Nuevo promoviendo al senador Omar Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Camino Nuevo tenía instaladas 100 vallas publicitarias a nivel nacional con la imagen del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, según la organización política, estas formaban parte de una campaña para invitar a la ciudadanía a inscribirse y sumarse a su nueva propuesta.

Sin embargo, la Junta Central Electoral (JCE) otorgó un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del viernes 29 de agosto, para que el partido opositor retirara dichas vallas. La notificación fue realizada mediante el acto de alguacil número 673-2025, enviado a la sede de la organización.

Tras la disposición, Eglenin Morrison, presidente del partido, afirmó que procederá a retirar las vallas.

"Ordené desmontar de inmediato las 100 vallas instaladas en todo el territorio nacional, cumpliendo con el plazo establecido por la JCE. Aunque no compartimos esta medida, la acatamos porque creemos en el respeto institucional", destacó Morrison.

De acuerdo con la JCE, estas vallas constituyen propaganda electoral anticipada, lo cual está prohibido por la legislación vigente.

En su comunicación, la entidad comicial indicó que la acción transgrede lo dispuesto en la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como en la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

Reacción de Camino Nuevo

Tras darse a conocer la notificación este sábado, el presidente de Camino Nuevo, Eglenin Morrison, calificó la medida como un trato desigual frente a otras organizaciones políticas.

En ese contexto, Morrison aclaró:"Las vallas colocadas por Camino Nuevo no promueven el voto a favor de ningún candidato, sino que constituyen un llamado a la ciudadanía a inscribirse y sumarse a la nueva propuesta política".

No obstante, aseguró que su partido acatará la decisión en respeto a la institucionalidad.

Candidatura presidencial de Omar Fernández

En mayo pasado, el senador Omar Fernández agradeció públicamente la oferta de candidatura presidencial hecha por el partido Camino Nuevo. Sin embargo, aclaró que su enfoque actual está en atender las prioridades del país.

"Con respeto y aprecio recibo las declaraciones de mi amigo Eglenin Morrison, en representación de la alta dirección del partido Camino Nuevo, organismo que preside, y de su militancia, al colocar a nuestra disposición la candidatura presidencial de esa organización", expresó Fernández, miembro del partido Fuerza del Pueblo, a través de sus redes sociales.

Fernández, quien fue diputado en el período 2020-2024, afirmó que su responsabilidad actual es "generar soluciones concretas a los problemas con que se levantan los dominicanos cada día".