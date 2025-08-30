JCE intima al PRM por proselitismo electoral a destiempo y advierte sanciones

La Junta Central Electoral (JCE) intimó formalmente al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) por realizar actos y declaraciones de carácter proselitista antes del inicio del período legal de campaña electoral, a través del acto de alguacil número 674/2025.

El documento, fechado el 29 de agosto de 2025 y entregado el día de ayer en la sede del PRM, establece que constituye un "hecho manifiestamente notorio" que diversos miembros del partido han emitido pronunciamientos públicos proselitistas de forma anticipada, los cuales han sido difundidos por medios de comunicación y redes sociales.

La intimación recuerda que, conforme a la sentencia TSE/0011/2025 del Tribunal Superior Electoral (TSE), durante el período comprendido entre la finalización de un proceso electoral y el inicio formal del siguiente, está prohibida toda promoción de precandidaturas o candidaturas.

Medidas necesarias

En ese sentido, la JCE aconsejó al PRM, en su calidad de organización política, a adoptar las medidas necesarias para que sus dirigentes, militantes y simpatizantes se abstengan de continuar realizando actividades proselitistas fuera del calendario electoral.

El órgano electoral advirtió que, de persistir el incumplimiento, aplicará de forma inmediata medidas cautelares y dará apertura a un procedimiento administrativo sancionador, conforme al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.

Otorga plazo

Asimismo, se le otorga al PRM un plazo de 10 días hábiles para depositar ante la Secretaría General de la JCE una constancia fehaciente de que ha comunicado a su militancia las advertencias contenidas en la intimación, con el objetivo de acreditar su cumplimiento efectivo.

Este llamado de atención ocurre un mes después de que el propio presidente de la República, Luis Abinader, ordenara detener dichas prácticas, señalando que quien desee hacer campaña debe desvincularse del Estado.

De acuerdo con lo establecido en las leyes 33-18 y 20-23, así como en el reglamento correspondiente, las sanciones aplicables al PRM pueden ir desde multas administrativas hasta la suspensión de derechos partidarios, dependiendo de la gravedad y persistencia de la infracción.

Los presidenciables del PRM Entre los aspirantes presidenciales figuran:Raquel Peña, vicepresidenta de la RepúblicaDavid Collado, ministro de TurismoCarolina Mejía, alcaldesa del Distrito NacionalEduardo Sanz Lovatón, director general de AduanasWellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia