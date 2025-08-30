JCE notifica a Camino Nuevo: vallas de Omar Fernández deben ser retiradas en cinco días

Una valla promocionado a Omar Fernández para las elecciones del 2028. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) otorgó un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del viernes 29 de agosto, al partido Camino Nuevo para retirar las vallas publicitarias que promueven la imagen del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, a quien la organización política le ofreció la candidatura presidencial para las elecciones del 2028.

La notificación del órgano electoral a Camino Nuevo fue realizada mediante el acto de alguacil número 673-2025, enviado a la sede del partido.

La medida responde a que dichas vallas constituyen propaganda electoral anticipada lo cual está prohibido por la legislación vigente, según la JCE.

En el documento, la entidad comicial establece que las acciones del partido transgreden lo dispuesto en la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

"Las organizaciones partidarias únicamente pueden realizar actividades de carácter institucional que respeten el marco constitucional y legal, siempre que no constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral", indica el texto legal.

Advertencia de la JCE

En caso de incumplimiento, el órgano electoral advirtió que procederá al retiro forzoso de las vallas, con el apoyo de la Policía Militar Electoral y en coordinación con las alcaldías correspondientes.

Además, dicho procedimiento será documentado mediante actas de verificación y un informe que será remitido a la JCE.

La Junta también advirtió que el incumplimiento podría conllevar sanciones como multas, retención de fondos públicos u otras medidas administrativas, conforme al Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.

Vallas en el Gran Santo Domingo

Durante los últimos días, se han observado varias vallas en distintos puntos del Gran Santo Domingo promoviendo la imagen del senador Omar Fernández, a pesar de que las elecciones presidenciales están previstas para el año 2028.

En mayo pasado, el senador agradeció públicamente la oferta de candidatura presidencial hecha por el partido Camino Nuevo, pero aclaró que su enfoque actual está en atender las prioridades del país.

"Con respeto y aprecio recibo las declaraciones de mi amigo Eglenin Morrison, en representación de la alta dirección del partido Camino Nuevo, organismo que preside, y de su militancia, al colocar a nuestra disposición la candidatura presidencial de esa organización", expresó Fernández, miembro del partido Fuerza del Pueblo, a través de sus redes sociales.

Fernández, quien fue diputado en el período 2020-2024, afirmó que su responsabilidad ahora es "generar soluciones concretas a los problemas con que se levantan los dominicanos cada día".