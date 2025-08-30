Luis Alberto afirma que el PLD es la única fuerza preparada para enfrentar la crisis actual

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda. ( FUENTE EXTERNA )

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, aseguró este viernes que la actual crisis económica, social e institucional que vive el país requiere del retorno de una gestión con experiencia y compromiso, cualidades que, afirmó, solo encarna su organización partidaria.

"El pueblo dominicano está enfrentando serios desafíos: apagones frecuentes, un alto costo de la vida, aumento de la inseguridad ciudadana y un deterioro evidente de los servicios básicos. Ante este panorama, el PLD es la única fuerza política con la capacidad y la experiencia para ofrecer soluciones reales", expresó Tejeda.

El dirigente peledeísta recordó que durante los gobiernos del PLD se logró estabilidad económica, crecimiento sostenido, expansión de programas sociales y mejoras significativas en áreas como salud, educación e infraestructura.

"Ya lo hicimos antes, con resultados concretos. Estamos listos para hacerlo nuevamente, con más preparación y compromiso que nunca", aseguró.

Destacó que su partido cuenta con una estructura nacional consolidada y una dirigencia preparada, capaz de asumir con responsabilidad el reto de gobernar en beneficio de todos los sectores de la sociedad.

"El PLD no improvisa. Nuestro trabajo siempre ha estado enfocado en la planificación, el diálogo con los diferentes actores sociales y la ejecución de políticas públicas efectivas. Hoy más que nunca, el país necesita una conducción firme, con visión y sensibilidad social", añadió.

Participación activa

Valoró además el dinamismo actual del partido y la participación activa de sus miembros en todo el territorio nacional, lo que, a su juicio, refleja un PLD fortalecido, conectado con la gente y comprometido con el bienestar colectivo.

Finalmente, Tejeda hizo un llamado a la ciudadanía a no perder la esperanza y a mirar hacia el futuro con optimismo.

"La República Dominicana necesita volver al camino del desarrollo y la estabilidad.El PLD está preparado para liderar ese proceso y devolverle al pueblo la confianza y la tranquilidad que tanto necesita", concluyó.