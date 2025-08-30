Pese a no estar de acuerdo, el Partido Camino Nuevo acata decisión de la JCE

El Partido Camino Nuevo anunció este sábado que acatará la decisión de la Junta Central Electoral (JCE), que le otorgó un plazo de cinco días para retirar las vallas publicitarias que promueven al senadordel Distrito Nacional, Omar Fernández.

A través de una nota de prensa, la organización expresó su desacuerdo con la medida, calificándola como un trato desigual frente a otras agrupaciones políticas que mantienen propaganda similar en todo el país sin ser notificadas por el órgano electoral.

Sin embargo, el presidente del partido, Morrison, afirmó que, en respeto a las instituciones, se ordenó el retiro inmediato de las 100 vallas instaladas a nivel nacional, cumpliendo el plazo establecido por la JCE.

El respeto institucional

"Aunque no compartimos esta medida, la cumplimos porque creemos en el respeto institucional y en la consolidación de una democracia sólida y justa", añadió.

En ese contexto, aclaró que las vallas colocadas no promueven el voto a favor de ningún candidato, sino que constituyen un llamado a la ciudadanía a inscribirse y sumarse a la nueva propuesta política.

El partido reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la participación ciudadana, al tiempo que hizo un llamado a que todas las fuerzas políticas sean tratadas con el mismo rigor.

"Seguiremos trabajando por una política diferente, honesta y transparente, dentro del marco de la ley. ¡Que viva la democracia y la libertad de expresión en nuestro país!", concluyó.