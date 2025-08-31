×
PRM
PRM

Paliza juramenta en el PRM a director municipal de Canoa, Barahona

José Pérez abandona al PLD y pasa con todo al oficialismo

    Expandir imagen
    Paliza juramenta en el PRM a director municipal de Canoa, Barahona
    José Ignacio Paliza, presidente del PRM, y José Pérez, director municipal de Canoa, Barahona. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, juramentó al director del distrito municipal de Canoa, provincia Barahona, José Pérez, informó la organización este domingo.

    El político se integró a las filas del partido junto a todo su equipo de trabajo, conforme a una nota de prensa del partido de gobierno.

    “Nuestra organización no se detiene, puertas abiertas para todos los que apuestan a un cambio”, expresó Paliza.

    • “Pérez abandonó las filas del PLD y valoró el gobierno del cambio del presidente Abinader, porque ha traído progreso como nadie al Sur y a todo el país”, indica la nota de prensa.

    En la actividad estuvieron los senadores Moisés Ayala, de Barahona; Dagoberto Rodríguez, de Independencia; Sigmund Freund, delegado ante la Junta Central Electoral; Edgar Féliz, presidente provincial del PRM en Barahona, y la gobernadora Oneida Féliz.

