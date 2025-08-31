Gonzalo Castillo se suma a un muy adelantado tablero electoral

La confirmación de que Gonzalo Castillo volverá a disputar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para 2028 movió el tablero político y elevó el número de aspirantes tempranos.

Su equipo, encabezado por el diputado Gustavo Sánchez, oficializó el paso y lo presentó como la carta de "unificación" peledeísta tras los reveses de 2020 y 2024.

En el PLD, el retorno de Castillo se suma a un abanico que ya incluía a Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Francisco Javier García y Abel Martínez, con el agregado de nuevos actores que han formalizado intenciones, para un universo de al menos seis precandidaturas en esa organización, de acuerdo con recuentos publicados esta semana.

La propia dirigencia peledeísta admite que, fuera de Castillo, esas figuras no han logrado aún una cohesión interna amplia.

PRM

En el oficialismo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) también arrancó temprano. A mayo de este año, los nombres que circulan en su carrera interna ya sumaban nueve: entre otros, David Collado, la vicepresidenta Raquel Peña, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, Víctor D´Aza, Roberto Fulcar, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, un registro que da cuenta de la amplitud de liderazgos que buscan heredar el espacio de Luis Abinader.

En la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández mantiene el centro de gravedad opositor y se proyecta como el candidato natural, mientras el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, aparece cada vez más en la conversación pública como figura presidencial en el horizonte de 2028.

Cantidad de aspirantes

Con estos movimientos, el panorama de aspirantes confirmados perfila, a la fecha, al menos 16 nombres: nueve en el PRM y seis en el PLD, más Leonel Fernández en la FP.

Si se incluyen figuras en el radar como Omar Fernández, mencionado en mediciones y en la discusión pública aunque sin proclamación formal, el universo asciende a 17. La aceleración del calendario interno en los tres grandes polos (PRM, PLD y FP) deja instalada una competencia larga de aquí al 2028.