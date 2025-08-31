Supérate y Help4You aseguran educación de 50 niños afectados por tragedia en el Jet Set

El acuerdo fue firmado por Gloria Reyes y Massiel Javier Almonte, y contempla el acompañamiento y apoyo integral a los menores, con el fin de revertir las secuelas psicológicas producidas por la pérdida de padres en la tragedia del Jet Set. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS) y la fundación Help For You (Help4u) sellaron un acuerdo de colaboración con el propósito de asegurar el acceso a la educación de 50 niños, niñas y jóvenes de padres y madres fallecidos en la tragedia ocurrida a causa del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set.

Según una nota de prensa, la fundación donará 2 millones de pesos y 40 kits con útiles escolares para facilitar el año escolar de los menores de edad.

A juicio de la directora de la DDSS, Gloria Reyes, la rúbrica de este convenio es una muestra del compromiso asumido por el Gobierno dominicano, a través de la institución encargada del diseño y aplicación de la política de protección social, que complementa el acompañamiento brindado desde el primer día del siniestro, y que afianza la sensibilidad social de las autoridades gubernamentales.

"Con este esfuerzo, articulado con el protocolo de intervención activado tras la tragedia, sumamos una respuesta educativa que fortalece la protección social y la lucha contra la pobreza porque, cada año de estudio preservado se traduce en más capacidades, más ingresos futuros y más resiliencia comunitaria", afirmó la directora de la DDSS.

Apoyo integral

El acuerdo prevé, además, acompañamiento y apoyo integral por parte de profesionales de la conducta, con el fin de revertir las secuelas psicológicas producidas por la pérdida de padres, madres y/o sus medios de sustento económico, debido a la tragedia acontecida en el citado centro de entretenimiento, el 8 de abril de 2025.

"Este convenio que firmamos hoy simboliza mucho más que un simple documento: es un puente de solidaridad que tendemos a cincuenta niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad tras la tragedia del Jet Set, quienes recibirán un bono para garantizar su cobertura escolar durante el período 2025-2026", explicó Massiel Javier.

El convenio entre la DDSS y Help4U tiene una cobertura social que pretende impactar a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, más allá de los afectados por el derrumbe del Jet Set.

La firma del convenio, realizada en la sede de la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana, contó con la presencia de la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña, así como representantes y colaboradores de las instituciones involucradas en el acuerdo.