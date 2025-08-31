Senador Omar Fernández entrega parque inclusivo para niños con discapacidad

Omar Fernández destacó que la obra responde a su compromiso de impulsar proyectos que eleven la calidad de vida de los capitaleños. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, entregó este fin de semana un parque inclusivo para personas con discapacidad, construido con la totalidad de los recursos provenientes del Fondo Gadiel del mes de julio, con una inversión de 1,059,000 pesos.

Según una nota de prensa, el nuevo espacio recreativo está diseñado para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, con facilidad para aquellos con capacidad diferenciada, lo que lo convierte en un punto de encuentro accesible y seguro para toda la comunidad.

Este parque, ubicado en el Residencial José Contreras, Distrito Nacional, cuenta con columpios especiales, paneles sensoriales, caminos texturizados, tirolesas con asistencia para padres, rampas de acceso para juegos, y otros elementos pensados para que ningún niño quede excluido.

Fernández destacó que la obra responde a su compromiso de impulsar proyectos que eleven la calidad de vida de los capitaleños.

"Este parque es un espacio donde todos, sin importar su condición, podrán compartir, recrearse y fortalecer la vida comunitaria. Desde el Senado seguiremos trabajando para que cada barrio y sector del Distrito Nacional tenga lugares dignos para el esparcimiento familiar", expresó el legislador.

"Los residentes de José Contreras agradecieron la iniciativa, valorando que el parque fomente la convivencia comunitaria y brinde a los niños con condiciones especiales un espacio adecuado para jugar", refiere el documento.