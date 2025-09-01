×
Mujer presidenta

Abinader: "Yo apoyé a Milagros, ¿por qué una mujer no puede ser presidenta?"

En el PRM Carolina Mejía y Raquel Peña suenan como presidenciables para las elecciones de 2028

  • Omar Santana - Twitter
Expandir imagen
Abinader: "Yo apoyé a Milagros, ¿por qué una mujer no puede ser presidenta?"
El presidente de la República, Luis Abinader, durante LA Semanal con la Prensa de este uno de septiembre de 2025. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la República Dominicana está lista para que una mujer dirija el Poder Ejecutivo, recordando que en el pasado apoyó la candidatura presidencial de Milagros Ortiz Bosch.

Al ser consultado en LA Semanal con la Prensa sobre si considera que la República Dominicana está lista para elegir a una mujer como presidenta, Abinader respondió con una referencia directa a la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch:

"Yo apoyé a doña Milagros que en un momento que fue candidata. Entonces, ¿por qué no puede ser?", dijo, aludiendo a la aspiración presidencial que Ortiz Bosch presentó en el año 2000.

La actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, son las figuras femeninas del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que suenan como presidenciables para las elecciones de 2028.

Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.