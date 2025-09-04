El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exmandatario de la República Dominicana, Danilo Medina, reaccionó este jueves al acuerdo entre su cuñado, Maxy Montilla, y el Ministerio Público, al tiempo que defendió su honorabilidad en su paso por el Estado.

Sobre Maxy Montilla, quien acordó devolver más de 3,000 millones de pesos como parte de la resolución del caso de presunta corrupción, Medina dijo que nunca tuvo una relación política, económica ni laboral con él y que su única relación es que él es medio hermano de su esposa (su cuñado).

Medina aseguró, en una entrevista telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana, que no fue al Gobierno a hacer negocios, si no que fue al Estado a servir, por lo que agregó que se dedicó en cuerpo y alma a servir en todos los sentidos.

"Yo no fui al Gobierno a hacer negocios, eso es lo primero. Yo no me metí en la asignación de ni una sola obra del Gobierno, en ni una sola. Usted puede llamar al ministro de Obras Públicas y a los que asignaron obras, si yo alguna vez le pedí que le dieran una obra a un funcionario, a ninguno", destacó.

El expresidente manifestó que no se metía en la asignación de obras y que esa era la potestad de los funcionarios que dirigían sus respectivas instituciones.

"Ni familia, ni amigos, ni a nadie. Porque si no la pedía para mí, ¿por qué tenía que pedirla para otro? No lo hice nunca, nunca jamás, porque yo fui un servidor, yo soy un hombre honesto a toda prueba", consideró.

Medina destacó que trabajó única y exclusivamente para servirle al pueblo, por lo que, incluso, habló de un arrepentimiento de ocupar cargos públicos.

"Y yo tengo el arrepentimiento de volver a ocupar un puesto público, porque uno hace la cosa por las reglas y se somete a que cualquier tipo, sin ningún tipo de condiciones, esté cuestionando su nombre ante la opinión pública", se lamentó.

Obras por sorteos

Medina dijo que sirvió al país a tal nivel que cuando llegó al Gobierno se estaban asignando las escuelas por lotes y que decidió que se hiciera por sorteos públicos para que todos los ingenieros tuvieron la oportunidad de tener una obra pública.

"Conmigo nunca se habló de quién hacía negocio y quién no. Lo puede creer el que quiera, pero eso se lo puede atestiguar cualquier funcionario de mi gobierno. Y por eso yo defiendo la honorabilidad de los funcionarios hasta tanto no haya una sentencia definitiva que demuestre lo contrario", resaltó.

Maxy Montilla

El Ministerio Público informó este martes que alcanzó un acuerdo judicial en el que Maxy Montilla y sus empresas habrían aceptado su responsabilidad penal y acordaron pagar más de 3,000 millones de pesos como parte de la resolución del caso de presunta corrupción.

Al ser preguntado sobre este acuerdo, Medina dijo que solo lo supo después de que su cuñado se lo informó tras una visita.

Medina manifestó que comentó a Maxy Montilla que aunque logró que cesen las persecusiones en su contra dijo que no debió haber llegado a ese acuerdo porque con ello ha cedido su honor.