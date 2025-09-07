×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Víctor Día Rúa
Víctor Día Rúa

Díaz Rúa aspira a la dirección política de la Fuerza del Pueblo

El exfuncionario es considerado un político muy cercano al exmandatario Leonel Fernández, presidente del partido y expresidente de la República

  • Sandra Guzmán - Twitter
  • Sandra Guzmán - Facebook
Expandir imagen
Díaz Rúa aspira a la dirección política de la Fuerza del Pueblo
Víctor Díaz Rúa. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa comunicó sus intenciones de formar parte de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo (FP), el mayor opositor de la política dominicana.

El exfuncionario hizo pública su intención en su cuenta de X, en la cual publicó un post con un afiche político.

La Dirección Política de la FP es el órgano máximo ejecutivo que responde a la Dirección Central y está integrado por el presidente del partido, su vicepresidente y su secretario general.

  • Este domingo 14 de septiembre la FP realizará elecciones para escoger sus autoridades nacionales y a los nuevos miembros de ese órgano, que está compuesto por más de 60 personas. Se tiene previsto cubrir 10 puestos.

Díaz Rúa es considerado un político muy cercano al exmandatario Leonel Fernández, quien es el presidente y fundador de la Fuerza del Pueblo.

Cargos en el Estado

Durante las segundas de las tres gestiones de Fernández, Díaz Rúa fue designado director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa)  y luego ministro de Obras Públicas. El exjefe de Estado dirigió el país cuando era miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que abandonó luego de 17 años siendo su presidente y tras fuertes enfrentamientos con sectores de seguidores del entonces gobernante Danilo Medina.

Díaz Rúa también era miembro del PLD, pero oficialmente nunca anunció su dimisión de la organización, pero sí su alejamiento tras ser imputado en el expediente de alegada corrupción Odebrecht, del cual fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia en un recurso de casación que interpuso luego de haber sido condenado a cinco años de prisión.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.