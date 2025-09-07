Díaz Rúa aspira a la dirección política de la Fuerza del Pueblo

El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa comunicó sus intenciones de formar parte de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo (FP), el mayor opositor de la política dominicana.

El exfuncionario hizo pública su intención en su cuenta de X, en la cual publicó un post con un afiche político.

La Dirección Política de la FP es el órgano máximo ejecutivo que responde a la Dirección Central y está integrado por el presidente del partido, su vicepresidente y su secretario general.

Este domingo 14 de septiembre la FP realizará elecciones para escoger sus autoridades nacionales y a los nuevos miembros de ese órgano, que está compuesto por más de 60 personas. Se tiene previsto cubrir 10 puestos.

Díaz Rúa es considerado un político muy cercano al exmandatario Leonel Fernández, quien es el presidente y fundador de la Fuerza del Pueblo.

Cargos en el Estado

Durante las segundas de las tres gestiones de Fernández, Díaz Rúa fue designado director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y luego ministro de Obras Públicas. El exjefe de Estado dirigió el país cuando era miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que abandonó luego de 17 años siendo su presidente y tras fuertes enfrentamientos con sectores de seguidores del entonces gobernante Danilo Medina.

Díaz Rúa también era miembro del PLD, pero oficialmente nunca anunció su dimisión de la organización, pero sí su alejamiento tras ser imputado en el expediente de alegada corrupción Odebrecht, del cual fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia en un recurso de casación que interpuso luego de haber sido condenado a cinco años de prisión.