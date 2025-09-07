Johnny Pujols al PRM: "El pueblo los está aguantando, pero el pueblo no es tonto"

Johnny Pujols, secretario general del PLD, durante la asamblea de dirigentes en el Distrito Nacional, el 7 de septiembre del 2025. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, lanzó este domingo un mensaje crítico al gobierno y un llamado firme a la militancia de su partido, destacando que "la paciencia" de la población frente a los problemas nacionales está "llegando a su límite", por lo que los peledeístas deben mantenerse firmes para responder.

Según Pujols, los ciudadanos han soportado durante los gobiernos del presidente Luis Abinader dificultades como el alza de precios, el desempleo, los apagones y la inseguridad ciudadana, y "no pueden ser entretenidos" con discursos vacíos ni promesas incumplidas.

"El pueblo está aguantando todo eso, pero el pueblo no es tonto y no puede ser entretenido por siempre", expresó el político durante una asamblea de dirigentes del PLD que pertenecen al Distrito Nacional y a Santo Domingo.

Pujols, en su discurso, advirtió sobre lo que describió como una "máquina discursiva" que durante cinco años ha promovido el desencanto entre la población, debilitando la confianza en la política y en las instituciones.

En este sentido, destacó que los políticos del PLD deben actuar con "determinación, coraje y profundo respeto por la verdad" para recuperar la credibilidad y responder a las necesidades reales de los ciudadanos.

Asamblea de dirigentes del PLD.

Durante la asamblea del PLD.

Sin distracciones

Pujols también hizo un llamado a la militancia de su partido para que no se distraiga ni se deje vencer por la indiferencia, enfatizando que la unidad, la disciplina y el compromiso son esenciales en un momento político complejo.

Según dijo, solo "con valentía y acción concreta" se puede enfrentar la situación actual y cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

El dirigente concluyó que, aunque la población ha mostrado paciencia frente a los problemas del país, esta no es infinita, y advirtió que los partidos políticos y el gobierno deben actuar con responsabilidad para evitar un mayor malestar social y político, como el que se evidenció con la abstención electoral del 2024, según dijo.

Comité Político del PLD durante asamblea de dirigentes.

Asamblea del PLD

La asamblea de dirigentes del PLD, que reunió a militantes de Santo Domingo y del Distrito Nacional, fue encabezada por el presidente del partido, Danilo Medina, y por el Comité Político de la organización opositora.

En el encuentro, los dirigentes peledeístas pasaron balance a su estructura partidaria en la capital y se comprometieron a visitar y contactar a todos los ciudadanos que quieran trabajar a favor del PLD.