Leonel juramenta en asamblea virtual a la nueva Dirección Central de la Fuerza del Pueblo

Durante la juramentación en la asamblea virtual de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, juramentó ayer a la nueva Dirección Central de esa organización política.

El acto de juramentación tuvo lugar en el marco de una asamblea virtual, a la que fueron convocados los 1,500 integrantes de la Dirección Central que establecen los estatutos, entre estos, los 610 integrantes del alto organismo que resultaron electos el pasado 3 de agosto, además los miembros reservados previamente y los exoficio, que tendrán derecho a elegir o ser elegibles en la segunda fase del Congreso Nacional Elector "Dr. Manolo Tavárez Justo".

Asimismo, se aprobó la escogencia de 10 nuevos miembros de la Dirección Política y la incorporación de dos más mediante reserva especial, para un total de 12.

Nuevos integrantes de la dirección política

El proceso de selección de los 10 nuevos integrantes de la Dirección Política se realizará el próximo domingo 14 de septiembre, mediante votación directa de los miembros de la Dirección Central. Posteriormente, en el mes de octubre, se convocará un gran acto de cierre del congreso.

Durante este domingo 7 y el lunes 8, estará abierto el proceso de inscripción para la elección de los nuevos miembros de la Dirección Política.

La asamblea contó con la participación de 1,484 integrantes de la Dirección Central, lo que representa el 74.2 % de la matrícula convocada. La reforma estatutaria fue aprobada por 1,469 votos a favor (99 %), mientras que ocho votaron en contra y siete se abstuvieron o no emitieron voto, según se informó en una nota de prensa.