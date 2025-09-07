×
El Partido Verde Dominicano escoge a Angelita Peña como su nueva presidenta

Peña expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su liderazgo

    Expandir imagen
    El Partido Verde Dominicano escoge a Angelita Peña como su nueva presidenta
    Angelita Peña, nueva presidenta del Partido Verde Dominicano. (FUENTE EXTERNA)

    El Partido Verde Dominicano informó este domingo que escogió a unanimidad a Angelita Peña como su nueva presidenta, "en un proceso democrático que marca el inicio de una nueva etapa para la organización".

    Durante el encuentro, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional destacaron la importancia de fortalecer la unidad interna y proyectar al Partido Verde Dominicano como una alternativa real dentro del escenario político nacional, indica una nota de prensa.

    "En sus primeras declaraciones tras asumir la presidencia, Peña expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su liderazgo y reafirmó su compromiso de trabajar por un partido más inclusivo, participativo y cercano a la ciudadanía", refiere el documento.

    Respaldo

    • La elección contó con la presencia de dirigentes nacionales, provinciales y municipales, quienes manifestaron su respaldo a la nueva dirección.

    "Con esta decisión, consolidamos nuestro proceso de renovación institucional y ratificamos nuestro compromiso con los valores democráticos y el desarrollo sostenible del país", dice la nota.

