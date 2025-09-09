Paliza: "El PRM ha preferido el consenso antes que imponer su mayoría"

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, durante una rueda de prensa en la Casa Nacional de la organización política. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, destacó este martes que, a pesar de contar con una mayoría histórica en el Congreso Nacional y de que "el poder es para usarse", la organización oficialista ha optado por el consenso y el diálogo con la sociedad antes que por el uso del poder.

"El poder es para usarse, recuérdese aquella famosa frase, pero nosotros hemos preferido una conversación con la sociedad", expresó Paliza.

En ese contexto, explicó que la organización política ha retirado proyectos legislativos cuando no han estado en sintonía con el sentir de la sociedad, priorizando la construcción colectiva por encima de la imposición.

"Hoy, el PRM tiene una mayoría como nunca antes en la historia moderna del Congreso Nacional, pero antes de usar el poder, hemos escogido el camino del diálogo y la construcción con la ciudadanía. Eso tiene mucho valor" José Ignacio Paliza Presidente del PRM “

El ministro de la Presidencia habló del tema durante una rueda de prensa al concluir una reunión de la Dirección Ejecutiva del PRM realizada para informar los pasos que dará el partido con miras a los comicios de 2028

Fortalecimiento institucional

"El cambio que se ha dado en República Dominicana en materia de fortalecimiento institucional está ahí para todos. Pasamos de una Junta Central Electoral, cuyos miembros eran abiertamente políticos, a una Junta independiente. De tener jueces en las altas cortes vinculados a comités centrales de partidos, a magistrados sin afiliaciones partidarias, mucho menos con el PRM", aseguró.

Asimismo, señaló que el sistema de justicia ha experimentado una transformación importante, "al pasar de estar comprometido políticamente a operar de forma independiente".

"Por primera vez en República Dominicana, hombres y mujeres vinculados a actos contrarios a las buenas prácticas, del presente y del pasado, están siendo investigados con objetividad, sin la intervención del poder político, sin que se les acompañe o se les proteja", añadió.

Paliza resaltó que estos avances son muestra de un compromiso de su organización con la democracia y la institucionalidad.

Finalmente, afirmó que el presidente Luis Abinader ha liderado un proceso coherente de fortalecimiento institucional, que debe seguir profundizándose en el tiempo.

"Esto nos llevará a tener un país más fuerte, con reglas más claras, más transparencia y un Estado vinculado al deseo de la gente", concluyó.