PRM realizará taller de 3 días en Jarabacoa para definir hoja de ruta hacia las elecciones de 2028

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebrará un taller de tres días a partir de este 19 de septiembre, con el objetivo de definir la hoja de ruta política e institucional de la organización de cara a las elecciones del año 2028.

La información fue ofrecida este martes por el secretario de organización del partido, Deligne Ascención, al concluir la reunión de la Dirección Ejecutiva del PRM.

Indicó que el evento llevará por nombre "Taller Estratégico de la Dirección Ejecutiva: Presente y Futuro del Partido Revolucionario Moderno" y contará con la participación de los 60 miembros que integran el máximo órgano de dirección de la organización oficialista.

Ascención precisó que la actividad será encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, ambos miembros de la alta dirección de la organización política.

Temas que se tratarán

Puntualizó que se abordarán temas como la relación partido-gobierno, aspectos organizativos de las convenciones que se realizarán en el próximo año, y la operatividad del partido con su dirigencia nacional.

Un espacio sin distracciones

El presidente del partido, José Ignacio Paliza, informó que la actividad se llevará a cabo en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, en un espacio escogido para facilitar un ambiente de concentración y análisis profundo, alejado de distracciones.

"Nos acompañará una prestigiosa escuela de formación superior del país, que brindará apoyo metodológico y logístico durante el desarrollo de las mesas de trabajo. Además, participarán líderes internacionales que compartirán sus experiencias y visiones desde una perspectiva global, lo que enriquecerá nuestra planificación", explicó Paliza.

Añadió que el taller busca sentar las bases para el fortalecimiento institucional del PRM, definir estrategias a corto, mediano y largo plazo, y establecer un plan de acción con miras a los próximos comicios.

"Será un evento que marcará los pasos de nuestra organización hacia el futuro inmediato y el proceso electoral de 2028", concluyó.