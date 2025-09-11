Fuerza del Pueblo escogerá este domingo 10 miembros para su Dirección Política

Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE), ofrece detalles del proceso de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo 14 de septiembre el opositor partido Fuerza del Pueblo celebrará elecciones para escoger sus nuevas autoridades, entre las que están 10 nuevos miembros a la Dirección Política.

Para estos puestos 93 dirigentes aspiran.

La Comisión Nacional Electoral (CNE) tiene a su cargo la votación interna, que será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El montaje del proceso está avanzado en un 95 %.

El presidente de la CNE, Henry Merán, dijo -en rueda de prensa- que el proceso está convocado para los 2,043 miembros de la Dirección Central, "que conforman el padrón oficial de electores".

Merán detalló que, de acuerdo con el Estatuto de la Fuerza del Pueblo, la Dirección Política está integrada por 60 miembros plenos, más 13 ex officio, sumando un total de 73 integrantes. Mientras que la Dirección Central está compuesta por 1,500 miembros plenos, a los que se agregan los ex officio y los protegidos por criterios reservatarios, alcanzando así la cifra de 2,043 miembros convocados para este proceso electoral.

Hay 10 plazas para la DP

Agregó que, durante la jornada, los miembros de la Dirección Central tendrán la oportunidad de elegir 10 plazas para integrar la Dirección Política.

"El próximo domingo se podrá votar hasta por 10 compañeros en la boleta. Son 10 plazas a elegir y la posibilidad de votar hasta por 10 compañeros", puntualizó Merán.

En cuanto a las principales posiciones, Merán informó que se produjeron inscripciones únicas, tales como:

Leonel Fernández (presidencia), presidente y fundador de la FP

Radhamés Jiménez Peña (vicepresidencia)

Antonio Florian (secretaría general)

"A pesar de estar disponible la inscripción para otros compañeros, en cada una de esas posiciones se inscribieron únicamente los dirigentes señalados", explicó.

93 irán tras la Dirección Política

Merán detalló que 94 compañeros se preinscribieron para formar parte de la Dirección Política, "de los cuales fueron validados 93 por la Comisión, y estos serán quienes compitan por las 10 plazas disponibles.

El proceso

Para las elecciones se habilitarán 11 mesas electorales distribuidas en dos recintos en Santo Domingo, de las cuales seis estarán en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en la calle Benito Monción, y cinco mesas en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, ubicada en la avenida Bolívar esquina Doctor Báez.

En el interior y exterior del país ejercerán su derecho al voto en esos dos centros de votación. "La Comisión Nacional Electoral proveerá, a través de mecanismos expeditos, la posibilidad de que los compañeros que tengan dificultades para trasladarse hasta la capital puedan ejercer su derecho al voto", aseguró Merán.

95 % de organización Merán informó que el proceso se encuentra organizado en un 95 %, restando únicamente detalles técnicos como la impresión de boletas. Añadió que, una vez cerradas las mesas de votación a las 4:00 de la tarde, se iniciará de inmediato el escrutinio. Los primeros boletines serán ofrecidos la misma noche del domingo o, a más tardar, en la mañana del lunes 15.

Concluye el congreso

Merán informó que con estas elecciones forman parte de la segunda ronda del Congreso Nacional Elector "Dr. Manolo Tavárez Justo" y con ellas quedarían terminados los trabajos del Congreso, restando únicamente el acto de clausura con la proclamación de las nuevas autoridades de la Fuerza del Pueblo.