Danilo afirma que al PRM le falta construir aulas, hospitales y viviendas para dejar un país mejor

Danilo Medina advierte que el Senasa y el 9-1-1 están en deterioro y pide rescatarlos ( FUENTE EXTERNA. )

El dos veces presidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró que al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) le faltan importantes obras y políticas públicas para poder afirmar que dejará un país en mejores condiciones que en 2020.

""Para dejar un país mejor que el que encontró, el Gobierno tiene que construir más aulas que las que dejamos, tiene que construir más hospitales, crear más empleos. Nosotros creábamos 125 mil empleos por año"" Danilo Medina Presidente del PLD y expresidente de la República “

Durante una asamblea peledeísta en Santo Domingo Oeste, en la que también participó el secretario general del PLD, Johnny Pujols, Medina sostuvo que la actual gestión debe "restablecer el servicio del 911, reponer el sistema energético al nivel en que lo encontraron, reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras y bajar la tarifa eléctrica a los ciudadanos".

"Para dejar un país mejor que el que encontró, el Gobierno tiene que construir más aulas que las que dejamos, tiene que construir más hospitales, crear más empleos. Nosotros creábamos 125 mil empleos por año", afirmó.

Medina señaló además que el Ejecutivo debe elevar las condiciones materiales de vida de la población, reflejadas en el Índice de Desarrollo Humano. "Nosotros lo bajamos de 46 a 43. Cuando lo sitúe en 40, entonces podremos decir que están dejando un país mejor", apuntó.

El exmandatario también llamó al Gobierno a rescatar el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al que calificó como "en un deterioro total", y advirtió que no basta con "crear un país ficticio engañando a la gente con discursos y papeles".

"Mientras tanto, si lo que quieren es crear un país ficticio, engañando la gente con discursos y papeles, van a quedar mal. Tienen que dedicarse a gobernar y establecer un nuevo rumbo en la República Dominicana, porque, cuando el discurso de los gobernantes no se corresponde con la expectativa de la población, hay problemas", expresó Medina.

Juramentaciones y dirigentes presentes

La actividad política incluyó la juramentación de decenas de jóvenes en Santo Domingo Oeste que se integraron a las filas del PLD.

Medina estuvo acompañado por dirigentes del Comité Político, entre ellos Zoraima Cuello, Yván Lorenzo, Cristina Lizardo, Margarita Pimentel, Rafael Pacheco, Armando García, Maribel Acosta, Lidio Cadet, Rubén (Toyota) Darío Cruz, Alejandro Montás, Miriam Cabral, José Dantés Díaz, Radhamés Camacho, Karen Ricardo, Simón Lizardo, Danilo Díaz, Andrés Navarro, Alejandrina Germán, Walter Musa, Héctor Olivo, Thelma Eusebio, Robert de la Cruz y Luis Alberto Tejeda.