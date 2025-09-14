Danilo a peledeístas: "Busquen a todos los compañeros que se disgustaron"

Danilo Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, en la asamblea municipal del partido realizada este domingo 14 de septiembre en Las Caobas, Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

Para el presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, la organización está compitiendo por el primer lugar en la preferencia del electorado, por lo que pidió a sus dirigentes “tocar las puertas de todos los compañeros” para retomar el poder en los comicios de 2028.

El PLD gobernó la República Dominicana durante 20 años. El primer período fue en el 2016-2020 y los otros cuatro desde 2004 a 2020.

“Tienen que tocar sus puertas y decirles que el PLD está listo para conquistar de nuevo el poder en el año 2028”, acotó el político durante en el cierre de la asamblea municipal correspondiente a Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste realizada en el Polideportivo Las Caobas, ubicado en el último de estos municipios.

Medina fue presidente del país de 2012 a 2020, año en que Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganó los comicios.

Durante el encuentro con dirigentes de las circunscripciones 4 y 5, el presidente del PLD insistió en la necesidad de que los dirigentes busquen a sus compañeros de partido y hagan las paces.

“Busquen a todos los compañeros que se han sentado y que están ahí busquen a los compañeros que se disgustaron con algunos de ustedes mismos, no puede haber malquerencias en el partido” arengó.

Hermanos de sangre

Dijo que hay que superar “esas debilidades humanas” de sentirse amenazado por un compañero de la organización, “los compañeros del PLD son nuestros hermanos donde quiera que estén y se merecen el trato que se les da a un hermano de sangre”.

El expresidente les señaló a los presentes que la búsqueda de compañeros abarcaba a los que se durmieron, los que, por alguna causa, se rezagaron, los que perdieron la fe, los que se sentaron y los que se disgustaron.

"Porque son nuestros compañeros de lucha de combate y de trabajo, vuelvan por ellos compañeras y compañeros de este partido" Danilo Medina Presidente del PLD y expresidente de la República “

En la actividad, el exmandatario también resaltó que el partido tenía que volver a recuperar la primacía en las circunscripciones 4 y 5 y “más ahora que el PLD está de vuelta, ahora que el PLD está compitiendo por el primer lugar de la preferencia electoral de la República Dominicana”.