Fernández Mirabal afirma que el PLD es la única organización política con verdadera estructura

El exvicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jaime David Fernández Mirabal, aseguró que su organización es la única fuerza política del país que gira alrededor de una estructura partidaria y no de intereses económicos ni personales.

Fernández Mirabal expresó que, a diferencia del PLD, las demás organizaciones políticas del país dependen ya sea del presupuesto nacional o de liderazgos individuales.

"El PLD es la única organización política que gira alrededor de una estructura, en un lugar más fuerte, en otro más débil, pero gira alrededor de una estructura política. Las otras organizaciones, una gira en torno al presupuesto de la nación, porque no tiene estructura de base, sino empleados que recogen votos. Y la otra gira en torno a un individuo, a individuos, no en torno a una estructura", manifestó.

"Oportunidad para quienes no tienen apellido ni dinero"

El dirigente peledeísta destacó que su partido representa un espacio donde personas con formación política, pero sin grandes apellidos ni fortunas, pueden desarrollarse.

"El PLD es la única organización política capaz de darle oportunidad a la gente con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, pero que tienen condiciones políticas", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la fuerza morada se distingue por la planificación y la capacidad de proponer soluciones a los problemas nacionales.

"Planificamos, tenemos soluciones para los problemas del país. ¡Viva el Partido de la Liberación Dominicana!", concluyó Fernández Mirabal.