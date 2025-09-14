Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la Fuerza del Pueblo

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, habla con los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en las elecciones internas. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Leonel Fernández fue ratificado este domingo como presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), tras concluir el proceso de elecciones internas para seleccionar a las nuevas autoridades del partido opositor para el período 2025-2029.

Junto a Fernández, también fueron confirmados Radhamés Jiménez como vicepresidente, y Antonio Florián como secretario general de la organización política.

"Hemos culminado con una etapa, la etapa de construcción del partido, ya el partido existe. En todas las provincias del país, municipios, distritos municipales, secciones y parajes ahí está la Fuerza del Pueblo", expresó Fernández tras votar ayer. Agregó que ahora pasarán a la etapa de la consolidación institucional.

Durante el proceso, se eligieron además a 10 nuevos miembros de la Dirección Política, que se suman a los miembros originales.

De acuerdo con el primer boletín emitido por la Comisión Nacional Electoral de la FP, los candidatos que encabezan los resultados son: Juan Bautista Gómez Almánzar, Jesús Antonio Féliz Féliz, Marcos Genaro Cross Sánchez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Felipe Payano, Raúl Arturo Martínez, Ángel Danilo Terrero Fortuna, Víctor José Díaz Rúa, Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada y Modesto Reyes Valentín.

Para las votaciones fueron habilitadas 11 mesas electorales distribuidas en dos recintos de Santo Domingo: seis en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción en el Distrito Nacional, y cinco en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, en la avenida Bolívar, esquina Doctor Báez.

En total, fueron convocados 2,043 miembros de la Dirección Central, quienes integran el padrón oficial del partido.

El próximo 19 de octubre, la Fuerza del Pueblo celebrará un acto de cierre y proclamación oficial de sus nuevas autoridades, con lo que concluirá formalmente el Congreso Nacional Elector. Este proceso también incluyó, en agosto pasado, la elección de los miembros de la Dirección Central, en su mayoría ratificados.

Calificó como exitosa las elecciones internas

El vicepresidente reelecto, Radhamés Jiménez, calificó el proceso como exitoso y lleno de entusiasmo.

"Hay un entusiasmo desbordante alrededor de la Fuerza del Pueblo, pero, sobre todo, alrededor de nuestro líder y guía, el compañero Leonel Fernández", expresó Jiménez.

Asimismo, aseguró que esta participación interna es una muestra del respaldo popular que, a su juicio, se fortalecerá en torno a una eventual candidatura presidencial de Fernández.

"Le decía a un compañero, apenas dos meses después de las elecciones de 2024: ´No se preocupe, que al compañero Leonel Fernández, en poco tiempo, el pueblo lo va a salir a buscar para llevarlo a empujones al Palacio Nacional´", concluyó.