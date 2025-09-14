Leonel Fernández vota en elecciones para ratificarlo junto a las demás autoridades de FP

Leonel Fernández habla luego de votar en la elección de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, llegó al mediodía de este domingo al local del partido ubicado en la calle Benito Monción del Distrito Nacional a votar en la elección de su Dirección Política, órgano de mayor autoridad, y cuyos principales miembros serán reelectos.

Fernández es el único que se inscribió como candidato a presidir la organización política, lo mismo que Radhamés Jiménez, secretario general, y Antonio Florián, secretario general.

Estos tres dirigentes y los 60 miembros actuales de la Dirección Política fueron incluidos en una casilla de la boleta en la que se les pregunta a los compañeros si están de acuerdo en que permanezcan en sus funciones hasta la realización del próximo congreso.

Reservados todos esos puestos, hoy se someten a votación solo 10 que habían quedado vacantes por razones distintas, y para las que compiten 93 pueblistas.

Fernández aseguró que todos estos dirigentes, que están en sus funciones desde la creación del partido en el 2019, nunca habían sido elegidos legalmente, así que esta sería una especie de inicio oficial de su ejercicio.

"Recuerden que la Fuerza del Pueblo, empezando por mí como presidente, nunca habíamos sido electos, éramos de hecho, de facto. Y por tanto, este congreso elector lo que hace es que valida y legitima, legaliza la condición de dirigente del partido", indicó.

Este paso debía darse en el primer Congreso Ordinario Profesor Juan Bosch en el 2020, pero se decidió posponer.

Los que tienen derecho a votar son los 2,043 militantes que conforman la Dirección Central en los dos colegios electorales que se habilitaron en la llamada Casa del Pueblo, de la Benito Monción, y en la casa nacional, ubicada en la avenida Bolívar.

Con la renovación del mandato de su dirigencia por cuatro años más, la FP concluye el Congreso Nacional Elector, tras haber elegido a los integrantes de la Dirección Central en agosto, la mayoría también ratificados.

El proceso

Fernández afirmó que cerca del 57 % del padrón había votado al mediodía.

En ambos recintos electorales se amontonaban las personas en largas y calurosas filas, protegidas del sol bajo carpas.

Las votaciones concluyen a las 4:00 de la tarde y se espera que los primeros boletines se empiecen a anunciar esta misma noche o la mañana del lunes 15.

El 19 de octubre, la Fuerza del Pueblo celebrará un acto de cierre y proclamación de las autoridades.