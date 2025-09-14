×
Radhamés Jiménez
Radhamés Jiménez

Radhamés Jiménez asegura que el pueblo quiere a Leonel Fernández de regreso en el Palacio Nacional

El dirigente opositor ofreció estas declaraciones durante el proceso interno del partido, en el cual se eligieron a los nuevos miembros de la Dirección Política

    Radhamés Jiménez asegura que el pueblo quiere a Leonel Fernández de regreso en el Palacio Nacional
    El vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez. (FUENTE EXTERNA)

    El vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, afirmó este domingo que existe una creciente convicción en la sociedad dominicana de que Leonel Fernández será el próximo presidente de la República.

    "Hay un entusiasmo desbordante en torno a la Fuerza del Pueblo, pero, sobre todo, alrededor de nuestro líder y guía, el compañero Leonel Fernández", expresó Jiménez.

    El dirigente opositor ofreció estas declaraciones durante el proceso interno del partido este domingo en el cual se eligieron a las autoridades de la Dirección Política.

    En ese contexto, destacó que la alta participación y el entusiasmo evidenciado en la jornada son apenas una muestra del respaldo que, asegura, seguirá creciendo alrededor de la candidatura presidencial de Fernández.

    "Decía yo, apenas dos meses después de las elecciones de 2024, a unos compañeros: ´No se preocupen, que al compañero Leonel Fernández, en poco tiempo, el pueblo lo va a salir a buscar para llevarlo, a empujones, al Palacio Nacional´", concluyó Jiménez.

