Ulises Rodríguez defiende coherencia ética del presidente Luis Abinader

Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago, mostró su apoyo a Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA. )

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, defendió este domingo las últimas medidas del presidente Luis Abinader, al considerar que con ellas el mandatario actúa en coherencia con los principios éticos con que el Partido Revolucionario Moderno se comprometió al llegar al poder.

Rodríguez aludió a las decisiones adoptadas por el presidente Abinader para que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Seguro Nacional de Salud solicitaran a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, investigar supuestas irregularidades en el seguro público de salud.

El alcalde, miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, escribió en su cuenta de X (antes Twitter):

"Su firmeza ética es el ejemplo que debemos seguir todos los dominicanos que trabajamos por un país mejor para todos".

Misión en Nueva York

La Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago informó este domingo que Rodríguez viajará este lunes a la ciudad de Nueva York en una visita relacionada con el mejoramiento del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Corazón, históricamente descuidado por otras autoridades.

El funcionario irá acompañado de representantes del Patronato de Bomberos de Santiago para sostener un intercambio con el Cuerpo de Bomberos de Nueva York, con el propósito de examinar experiencias de trabajo y niveles de cooperación.

Recientemente, el alcalde dio inicio a la reconstrucción de la estación central del cuerpo municipal de bomberos, luego de que permaneciera abandonada por más de quince años tras haberse iniciado su construcción.

Según informó, tras gestionar los fondos con el presidente Abinader para concluir la obra, se procedió a actualizar los planos y realizar el proceso de licitación y adjudicación. La semana pasada Rodríguez anunció la finalización de la primera fase de los trabajos.