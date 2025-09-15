Díaz Rúa y Guzmán Fermín entre los nuevos miembros de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo

Víctor Díaz Rúa y Guzmán Fermín fueron funcionarios del gobierno de Leonel Fernández. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Entre los nuevos miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo están el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quienes obtuvieron una votación del 32.14 % y el 38.02 %, respectivamente.

El más votado para formar parte del organismo ejecutivo del partido opositor fue Juan Bautista Gómez Almánzar, quien se alzó con el 46.15 % de los votos en las elecciones internas celebras ayer, y es un fiel seguidor de Leonel Fernández, a quien acompañó cuando abandonó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es el titular de la Secretaria de Energía de FP y ha sido superintendente de Electricidad.

Le siguió Jesús Antonio Féliz Féliz, exalcalde de Santo Domingo Norte, con el 39.67 %, y Marcos Genaro Cross Sánchez, con el 39.07 %.

Cross Sánchez es un profesor y dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que ha sido diputado de ultramar y cónsul de la República Dominicana en Madrid. En el ámbito político, fue presidente de la seccional de la FP en Europa y es actualmente el titular de la Secretaría del Dominicano en el Exterior.

En cuarto y quinto lugar quedaron Guzmán Fermín y Felipe Payano (37.47%), un exbasquetbolista de la selección nacional de baloncesto que llegó a ser ministro de Deportes.

Raúl Arturo Martínez Martínez, exgobernador y exfiscal de Santiago, quedó en el sexto lugar. Es abogado y titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo.

Quedó en la séptima posición Ángel Danilo Terrero Fortuna, un politólogo y asistente del senador Omar Fernández. Era miembro de la Dirección Central.

Continúan Víctor Díaz Rúa, quien también fue director del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa) y secretario de finanzas del PLD.

En los últimos dos lugares fueron escogidos Hamlet Werner Vladimir Otáñez Tejada, exdirector de la Corporación de Agua y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y presidente municipal de la Fuerza del Pueblo en esa provincia; y Modesto Reyes Valentín, uno de los miembros del antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) que se transformó en la FP.

En el presente, es titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Estos 10 nuevos miembros sustituyen vacantes por fallecimiento y otras causas que quedaban en la Dirección Política de la Fuerza Pueblo, mientras el resto de integrantes fue ratificado.