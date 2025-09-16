Leonel propone veeduría dé seguimiento a conclusiones del CES en torno al diálogo sobre Haití

Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la FP, y Rafael Toribio, presidente del CES. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, propuso este martes crear un comité de veeduría y seguimiento para garantizar la aplicación de las recomendaciones que contiene el informe final del Consejo Económico y Social (CES) sobre el diálogo que sostuvieron por la crisis haitiana.

El CES se reunió con representantes del presidente de la República, Luis Abinader, y los exmandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía para abordar la frágil situación de Haití y su impacto en la República Dominicana, así como buscar soluciones a las problemáticas.

Una nota de prensa indica que Fernández hizo la recomendación de crear la veeduría de seguimiento luego de recibir este martes el informe del CES que incluye varias recomendaciones. La entrega se le hizo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), de la cual es presidente.

El documento entregado por el CES este martes es el resultado de seis mesas temáticas en las que participaron representantes del sector social, laboral, empresarial, de la sociedad civil organizada, así como delegados del presidente de la República y de los tres exmandatarios.

Conforme al presidente de la FP, el organismo que propone crear sería similar al implementado para dar seguimiento al Pacto Eléctrico y "permitiría mantener un vínculo con la sociedad a través de informes anuales sobre los avances de los acuerdos".

Postura del CES

Fernández enfatizó que ahora corresponde al gobierno asumir el compromiso de cumplir y ejecutar lo acordado.

La nota dice que el presidente del CES, Rafael Toribio, coincidió con esta visión, al señalar que, tal como expresó Fernández, corresponde al Poder Ejecutivo implementar las recomendaciones. Resaltó además que las conclusiones del informe respaldan la propuesta de crear "un órgano, una entidad que dé seguimiento al cumplimiento y que informe periódicamente cómo vamos".