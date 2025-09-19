Faride entrega a Leonel el anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional

El expresidente Leonel Fernández recibe de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, el anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional. Le acompañan de derecha a izquierda, Servio Tulio Castaños Guzmán, Marisol Vincens, Elena Villeya y el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, recibió de manos de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, el anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.

La visita se llevó a cabo en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), ubicada en el sector La Esperilla, Distrito Nacional.

La entrega del documento se realizó como parte del proceso de consulta y diálogo institucional que impulsa la Comisión para la Reforma Policial, que también estuvo presente.

El anteproyecto busca de una "transformación profunda y sostenible" de la Policía Nacional.

Recomendaciones de mejora

Durante el encuentro, Fernández realizó recomendaciones de mejora para ser incorporadas al anteproyecto, "conscientes de que la reforma policial constituye uno de los principales desafíos institucionales que enfrenta la República Dominicana", indica una nota institucional de su partido, pero no especifica cuáles fueron las recomendaciones.

El expresidente reiteró su compromiso con una transformación real de la institución del orden , capaz de garantizar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

"La reforma policial es mucho más que una propuesta legislativa: representa un compromiso ineludible y una necesidad nacional, indispensable para garantizar la seguridad y la tranquilidad del pueblo dominicano", dijo Fernández, de acuerdo con la información.

Participantes del encuentro

Además de la ministra Raful, participaron en la entrega el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el director legal de la Comisión de Reforma Policial, Servio Tulio Castaños; la coordinadora de la Reforma Administrativa, Elena Villeya, y la integrante de la Comisión Consultiva de la Reforma, Marisol Vicens.

Leonel Fernández estuvo acompañado por expertos en temas de seguridad y miembros de su equipo político, entre ellos los exjefes de la Policía Nacional Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Pedro de Jesús Candelier y José Armando Polanco Gómez, así como Josefina Reynoso y Natanael Concepción.