Leonel critica gestión del PRM y asegura que los hospitales "están más enfermos que los pacientes"

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, durante la actividad en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró este domingo que la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha provocado un retroceso en los servicios básicos, indicando que, "los hospitales están más enfermos que los pacientes", en referencia "al deterioro del sistema sanitario nacional".

Las declaraciones fueron emitidas en un encuentro con miembros de la Dirección Central y otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Nueva York, como parte de la agenda política que desarrolla Fernández en los Estados Unidos, señala una nota de prensa.

El exmandatario recordó que su organización política nació como una fuerza minoritaria y que hoy ocupa un lugar relevante en el panorama nacional.

"Empezamos siendo una fuerza minoritaria en la boleta número 18. Hemos ido creciendo. Hoy estamos en el número 2, y lo que nos espera es en el 2028 ser la número 1, pero no será únicamente un triunfo para nosotros como partido, será el triunfo del pueblo dominicano", afirmó.

Critica apagones

Fernández enfatizó que la República Dominicana había experimentado adelantos en temas esenciales en los últimos 50 años y que en la actualidad están presentando serios problemas, los que no pueden seguir reproduciéndose en pleno siglo XXI.

"Que haya apagones diarios de cuatro y ocho horas no es posible. Que hospitales como el Salvador B. Gautier tengan que demolerse porque están más enfermos que los pacientes que reciben, eso no es posible. Que algunos estudiantes inicien el año escolar en contenedores, eso no es la visión de una sociedad moderna a la que aspiramos", denunció.

Te puede interesar Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la Fuerza del Pueblo

Procesos electorales

En torno a la "baja participación de los dominicanos en el exterior durante los comicios pasados", adelantó que la FP contratará una firma encuestadora para investigar las causas y garantizar una mayor movilización en las elecciones de 2028.

"Tenemos que garantizar una votación masiva en el 2028, porque en la medida en que vote mayor número de personas, así nosotros garantizamos la victoria. Nosotros siempre ganamos en los Estados Unidos", aseguró.

El expresidente también valoró el talento dominicano en diferentes ámbitos, destacando figuras deportivas como Juan Marichal y Juan Soto, a quienes consideró ejemplos de la proyección internacional del país.

"Cuando Juan Soto da un jonrón, no solamente lo dio para los Mets, sino para la República Dominicana", expresó, en un pasaje que fue recibido con aplausos.

Se refirió también a la creciente decepción que tiene la gente de la actual administración gubernamental, lo que motiva el crecimiento de la Fuerza del Pueblo.

"Vamos sintiendo en todas partes cómo la gente quiere ser parte de la Fuerza del Pueblo, es porque siente que ha habido un fracaso con la actual gestión, y el fracaso fundamentalmente se debe a la ineficiencia", puntualizó.

Sobre la agenda

El encuentro con dirigentes en Nueva York se desarrolló al mediodía de este domingo, y en la tarde el exmandatario encabezó una gran juramentación de nuevos miembros que se suman desde diversas organizaciones políticas a la Fuerza del Pueblo.

En paralelo a estas actividades, Fernández desarrolla una agenda que incluye reuniones académicas, políticas y comunitarias en varias ciudades de Estados Unidos. Ya ha participado en foros de innovación tecnológica, encuentros con empresarios y espacios de diálogo sobre gobernanza y migración, en el marco de su visita, que se extenderá hasta finales de septiembre.