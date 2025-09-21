PRM escogerá candidatos a cargos electivos 2027 a través de primarias con padrón cerrado

El presidente de la República, Luis Abinader (centro), junto a los demás miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Taller Estratégico. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este domingo que la elección de los candidatos a cargos electivos para el año 2027 se realizará mediante primarias con padrón cerrado, "asegurando así un proceso democrático y ordenado".

En una nota de prensa indica que durante el Taller Estratégico del PRM que realizó se se resaltó que las decisiones del partido se tomarán con amplia consulta y participación, priorizando la legitimidad de las políticas públicas y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

Comunicó también que el taller realizado fortaleció la visión unificada por el partido para enfrentar los desafíos del país y consolidar su proyecto de gobierno.

En ese sentido, indicó que el PRM se mostró reflexivo y comprometido con fortalecer su liderazgo político, tanto al interior de la organización como hacia la sociedad, mediante la creación de este tipo de espacios.

Durante el encuentro, también se enfatizó la necesidad de mantener una gestión pública eficiente, cercana y responsable, que traduzca las necesidades de la población en resultados concretos.

Convocatoria

El partido anunció la convocatoria de consultas internas, dirigidas tanto a sus bases como a sectores de la sociedad, con el fin de enriquecer los procesos de toma de decisiones y promover una mayor cohesión interna.

También se confirmó que la elección de los candidatos a cargos electivos para 2027 se realizará mediante primarias con padrón cerrado, asegurando así un proceso democrático, ordenado y participativo.

Asimismo, se hizo un llamado a sus militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general a participar activamente en estas consultas internas y a mantenerse atentos a las convocatorias de elecciones internas en 2026 y a la posterior definición de candidaturas para 2027.

El taller, que se extendió durante tres días, contó con la participación de los principales líderes del partido, incluyendo:

El presidente Luis Abinader

La vicepresidenta Raquel Peña

El expresidente Hipólito Mejía

La ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch

El presidente del PRM , José Ignacio Paliza

, José Ignacio Paliza La secretaria general, Carolina Mejía

El director de Aduanas, Eduardo -Yayo-Sanz Lovatón