Leonel Fernández afirma que falla eléctrica en el AILA es un desprestigio internacional para RD

El expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, hablando sobre la falla eléctrica registrada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, lamentó este lunes la falla eléctrica registrada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), al considerar que constituye un serio daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional.

"Les confieso honestamente que en estos momentos veo con gran pena el terrible retroceso que estamos experimentando en la República Dominicana", expresó Fernández durante un acto en Manhattan.

A través de una nota de prensa, el exmandatario calificó el incidente en la terminal aérea como un golpe doloroso para la reputación del país.

"Que el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, hoy haya sido afectado por un prolongado apagón, a mí particularmente me hiere el alma, porque lo que está ocurriendo es el desprestigio internacional de la República Dominicana. Eso no podemos permitirlo", advirtió.

Fernández agregó que no es aceptable que, tras décadas de avances, se produzcan fallas de esa magnitud en una instalación estratégica.

"No es posible que en nuestro país, después de tantos esfuerzos y de tantos avances, en el aeropuerto se produzca un apagón, y que se prolongue ese apagón, y que no se sepa la causa del apagón", señaló.

Juramentación de nuevos miembros

Las palabras fueron ofrecidas en el marco de la juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Nueva York.

Fernández sostuvo que el entusiasmo que despierta la Fuerza del Pueblo responde al desgaste del actual gobierno y a la confianza en su propuesta política.

"Todo eso es lo que está provocando este entusiasmo en torno a la Fuerza del Pueblo, porque con su presencia, con su juramentación y con la multiplicación de gente que viene a nuestra organización, se está diciendo que en el 2028 e´ pa´ fuera que van", proclamó.

Durante su discurso, el exmandatario destacó la importancia de los dominicanos en el exterior, tanto en los Estados Unidos como en otros países, y la necesidad de vincularlos directamente al desarrollo nacional.

"Para poder alcanzar esa alianza estratégica que nos permita movernos al mismo ritmo en materia educativa, en materia de salud, en materia ecológica, medioambiental, en materia tecnológica y cultural, vamos a crear el Ministerio de los Dominicanos en el Exterior", anunció.

Explicó que este organismo tendrá la misión de garantizar que los más de dos millones de dominicanos en la diáspora se sientan representados y formen parte activa de las políticas públicas de la nación.

Te puede interesar Tras 9 horas de falla, el AILA restablece en un 100 % la energía eléctrica

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/whatsapp-image-2025-09-22-at-31410-pm-40863351.jpeg El líder de la Fuerza del Pueblo juramenta en Nueva York nuevos miembros en esa organización. (FUENTE EXTERNA)

Juramentados:

En el acto fueron juramentadas importantes personalidades de diferentes sectores políticos, comunitarios y profesionales. Entre ellos se encontraban Junior Reyes Suárez, vicepresidente del Movimiento Nacional e Internacional La Única Esperanza y presidente del Partido Reformista Social Cristiano en Río Verde, La Vega; Jean Carlos Nuñez, presidente de comité intermedio del PLD en Nueva York y gestor cultural; Félix Payano, abogado y exfiscal; Glenny Esther Gómez, activista comunitaria y excandidata a concejal en Queens; Adriana Cabrera, coordinadora de eventos; Luz Bermúdez, activista comunitaria; José Nuñez, miembro fundador del PRM; Margarita Abreu, odontóloga y mercadóloga; y Wilfredo Polanco Estrella, dirigente del PRM.

También se integraron Luis Acosta "El Viejo Lobo", hermano del merenguero Coqui Acosta; Luis Roberto Vargas; Alexis Rubio; Roversy Bretón; Danilsa Sánchez; el comunicador y empresario Juan Pablo Lizardo García; el fotoperiodista Julio Bienvenido Colón; Ana Delis y Ana Odalis Zabala Medina, jóvenes profesionales de la diáspora; Nancy Taylor, presidenta de comité intermedio del PLD; Porfirio Arias, dirigente medio; Noemí Moreno, presidenta de intermedio del PLD; Damaris Alexandra Sierra, de la juventud; Ejercido Arsenio Mejía Tatis y Carlixita José Lázaro, entre otros.