Hipólito pide no alarmarse por jóvenes que promueven aspiraciones presidenciales desde el Gobierno
Advierte sobre el uso indebido de recursos del Estado
El expresidente Hipólito Mejía llamó este jueves a la población a no preocuparse porque ministros y otros funcionarios del Gobierno promuevan sus aspiraciones presidenciales en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Consideró que la democracia exige abrir espacios para que los jóvenes puedan presentarse ante el electorado nacional.
Al ser cuestionado sobre precandidatos del partido oficial que estarían utilizando las instituciones públicas para impulsar sus proyectos, Mejía aclaró que lo negativo sería recurrir a la fuerza del Estado para fines de propaganda personal.
"Eso no se da ni se dará en los actuales funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM)", aseguró.
Visita a Santiago
El exmandatario ofreció estas declaraciones tras realizar una visita de cortesía al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, a quien elogió por la gestión que encabeza en el cabildo.
- "Le debía esta visita desde hace tiempo y aprovecho para reconocer que está haciendo una excelente labor", expresó Mejía.
De su lado, Rodríguez resaltó la trayectoria del exjefe de Estado, a quien calificó, junto al presidente Luis Abinader, como uno de los pilares fundamentales del PRM.
"El gobierno del PRM representa la estabilidad y los avances que vive hoy la República Dominicana y un futuro aún más auspicioso para todos los dominicanos. En este proceso han sido clave los liderazgos del presidente Abinader y de nuestro compañero y amigo, el expresidente Mejía", subrayó el edil.