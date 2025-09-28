Danilo dice que gestión de Abinader "es nefasta" y "maquilla" las cifras de la economía

Danilo Medina, presidente del PLD y exmandatario del país, encabezó una actividad en Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, tildó este domingo a la gestión que encabeza Luis Abinader de "nefasta", y la acusó de presentar cifras económicas "maquilladas y manipuladas".

Señaló que esta situación se refleja con mayor claridad en los datos relacionados con la reducción de la pobreza, algo que afirma, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana sí combatió y redujo.

"Lo cierto es que el único gobierno que se dedicó a reducir la pobreza en República Dominicana es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana", indicó el expresidente de la República en una actividad de esa organización en Hato Mayor.

Aseguró que en sus gestiones (2012-2016 y 2016-2020) redujo los niveles de pobreza del país en un 50 %.

Danilo dice gobierno abandonó "Programa de Alto Costo"

Medina también calificó de "criminal" lo que definió como el abandono del Gobierno del programa de medicamentos de alto costo, considerado fundamental para la protección de las familias más vulnerables del país.

La nota dice que a la salida de la asamblea provincial del PLD, Medina señaló a los periodistas que dicho programa no fue creado "al azar" ni de manera improvisada, sino como respuesta a la realidad de cientos de dominicanos y dominicanas que enfrentan enfermedades catastróficas como cáncer, ACV, diabetes o arteriosclerosis y que, sin apoyo estatal, no pueden costear los tratamientos necesarios".

"Nosotros vivimos la experiencia de cientos de familias que, cuando un miembro sufría una enfermedad catastrófica, si era pobre, simplemente fallecía; y si no lo era, la enfermedad arrastraba a toda la familia a la pobreza, obligándoles a vender sus bienes y a vivir en la miseria" Danilo Medina Presidente del PLD y expresidente de la RD “

Subrayó que "el abandono del programa" es un golpe directo para quienes más lo necesitan. "Ese programa está ahí para proteger a las familias dominicanas que tienen un miembro con una enfermedad catastrófica, para ir en auxilio de la persona", afirmó.

Reiteró que resulta inaceptable que se considere su abandono en un momento en el que "este gobierno ha manejado más recursos que ningún gobierno en la historia de la República Dominicana".

Medina habló del tema al ser preguntado por periodistas, luego de que la Sociedad Dominicana de Oncología Médica denunciara una supuesta crisis en el suministro de medicamentos de alto costo. De inmediato la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) respondió que "al día de hoy todos los pacientes activos con tratamiento oncológico reciben su medicamento sus medicamentos de forma puntual".

"El país está sumido en abandono y pobreza"

En otra parte de su intervención Danilo Medina dijo que el país está pasando por una situación de dificultades: "Este país tiene serios problemas; las condiciones materiales de existencia se han deteriorado. El país está sumido en el abandono y la pobreza", apuntó.

En su intervención exhortó a los presentes a exhibir los logros y conquistas de los gobiernos peledeístas para sintonizar con lo que dice la gente, que con "el PLD se vivía Mejor".

Desarrollo de la asamblea Varios dirigentes asistieron a la asamblea encabezada por Danilo Medina. Estaba Rubén Bichara en representación del secretario general, Johnny Pujols, quien se excusó por estar cumpliendo labores partidarias en el exterior; los vicepresidentes del PLD, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo; el exsenador Rubén Darío Cruz (Toyota); el exvicepresidente del país, Jaime David Fernández Mirabal; el ex secretario general, Lidio Cadet; Ramona Rosa y Aura Saldaña presidentas de los Comités Municipal y Provincial, respectivamente. También, Adolfo Cedeño, enlace, y los dirigentes locales Ramón de los Santos; Guadalupe Jáquez, Reinaldo Nova, Frank Mercedes, Adriel Alburquerque, Domingo Javier y Geraldine Polanco. Acudieron también el vocero del PLD en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, y los dirigentes Melanio Paredes, Miriam Cabral, Radhamés Camacho, Mayobanex Escoto, Lucía Medina, Alejandro Montás, Kenia Lora, Domingo Jiménez, Simón Lizardo, Thelma Eusebio, Maribel Acosta, Alexis Lantigua, Robert de la Cruz, Andrés Navarro, Luis Alberto Tejeda y Héctor Olivo, conductor de la asamblea.