PLD denuncia que fondos de Aerodom se usaron para cubrir gastos corrientes y el déficit del Senasa

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que, durante el año 2024, cerca del 90 % de los recursos recibidos por la renegociación del contrato de concesión con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) se destinó a solventar gastos corrientes y al déficit del SENASA.

De acuerdo con la organización opositora, los registros del Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera (Sigef) establecen que, el año pasado, 40,132 millones de pesos fueron usados en gasto corriente, subsidios, programas sociales y otros planes no previstos, incluyendo una asignación de 1,000 millones a instituciones públicas para el régimen subsidiado del SENASA.

Al considerar el escándalo que envuelve a la aseguradora estatal, y que el Gobierno ha indicado que desde noviembre de 2024 solicitó al Ministerio Público investigaciones ante indicios de graves irregularidades, el partido expresó que se trata de una conducta inaceptable.

"Este manejo de los recursos públicos es inaceptable. Se evidencia de manera clara la improvisación, la falta de transparencia, la ausencia de planes de trabajo estructurado para solucionar los problemas estructurales de la nación y la inconsistencia entre lo anunciado y lo ejecutado", afirmó Carlos Manzano, titular de la Secretaría de Administración Pública del PLD.

No se han ejecutado las obras

El cuestionamiento por la renegociación del contrato para la administración y gestión de seis aeropuertos del país no solo se refiere a la ejecución de esos fondos. El PLD criticó que los 775 millones de dólares, equivalentes a 44,592 millones de pesos, entregados como adelanto por el acuerdo, no se utilizaron para los fines previstos.

"El presidente de la República informó públicamente que esos fondos serían destinados a obras de infraestructura que transformarían la vida de la gente. Dos años después, la realidad es otra: las obras prometidas no existen, y el dinero ya se gastó", manifestó.

Entre los proyectos anunciados y que aún no han iniciado, el PLD mencionó:

La construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con una inversión de 50 millones de dólares, equivalentes a 3,000 millones de pesos.

El puente paralelo al Jacinto Peynado, que une la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión propuesta de 56 millones de dólares, correspondientes a 3,360 millones de pesos.

El paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, en la intersección con la avenida Charles de Gaulle, anunciado por 30 millones de dólares, equivalentes a 1,800 millones de pesos.

La "Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal", que recibiría una partida de 900 millones de pesos.

La solución vial de la avenida República de Colombia con Los Próceres, incluyendo un expreso hasta la avenida Jacobo Majluta, prometida por unos 6,480 millones de pesos.

El asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de 21,000 millones de pesos prometidos; el PLD afirma que "apenas se ejecutaron 276 millones en Boca Chica".

afirma que "apenas se ejecutaron 276 millones en Boca Chica". La construcción de la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, pasando por la avenida Isabel Aguiar hasta la autopista 6 de Noviembre, en la que se invertirían 8,880 millones de pesos, de los cuales apenas se ejecutaron 1,265 millones con estos recursos.

Exsenador solicita explicación

El vicepresidente del PLD y exsenador de Elías Piña, Yván Lorenzo, volvió a exigir al presidente Luis Abinader y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, una explicación por los 16 millones de dólares que Aerodom se comprometió a invertir en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en un plazo no mayor a 18 meses tras la firma del contrato.

El dirigente político también calificó como una burla que la Comisión Aeroportuaria impusiera a la concesionaria una multa de cinco millones de dólares por la falla eléctrica de más de nueve horas registrada la semana pasada en el AILA. Añadió que la gravedad del asunto requería la rescisión del contrato.

