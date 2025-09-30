Abel Martínez dice que vino a la capital y encontró "un desorden"
El aspirante a la candidatura presidencial del PLD afirma que todo es un caos y que la frustración “se respira en la gente"
El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez se quejó este lunes del caos y “falta de planificación” que, estima, existe en la capital del país (Santo Domingo).
El oriundo de Santiago y exalcalde ese municipio dijo que, tras varios días, hoy realizó una visita a la capital, la cual entiende que “cada vez está peor” por la desorganización “que se siente en cada esquina”.
A través de un mensaje que colgó en su cuenta en X, el también expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que “perdió la tarde entera intentando llegar a una sola dirección”.
Abel Martínez denuncia que "la frontera sigue siendo una puerta abierta a la migración irregular"
Abel Martínez denuncia falta de cupo en escuelas y tilda la situación de “vergonzosa”
Abel Martínez cuestiona el precio de los combustibles, "estando el petróleo tan barato"
También dijo que la frustración “se respira en la gente”.
Martínez siempre ha sido un crítico de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que está en su segundo mandato tras derrotarlo a él en las elecciones de mayo de 2024, cuando fue el candidato presidencial del PLD, con Zoraima Cuello como compañera de fórmula.