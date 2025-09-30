×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abel Martínez
Abel Martínez

Abel Martínez dice que vino a la capital y encontró "un desorden"

El aspirante a la candidatura presidencial del PLD afirma que todo es un caos y que la frustración “se respira en la gente"

    Expandir imagen
    Abel Martínez dice que vino a la capital y encontró un desorden
    Abel Martínez sigue críticas a la gestión del PRM. (FUENTE EXTERNA)

    El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLDAbel Martínez se quejó este lunes del caos y “falta de planificación” que, estima, existe en la capital del país (Santo Domingo).

    El oriundo de Santiago y exalcalde ese municipio dijo que, tras varios días, hoy realizó una visita a la capital, la cual entiende que “cada vez está peor” por la desorganización “que se siente en cada esquina”.

    A través de un mensaje que colgó en su cuenta en X, el también expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que “perdió la tarde entera intentando llegar a una sola dirección”.

    También dijo que la frustraciónse respira en la gente”.

    "El tránsito es un caos, el desorden salta a la vista y la falta de planificación se siente en cada esquina"Abel MartínezDirigente del PLD

    Martínez siempre ha sido un crítico de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que está en su segundo mandato tras derrotarlo a él en las elecciones de mayo de 2024, cuando fue el candidato presidencial del PLD, con Zoraima Cuello como compañera de fórmula.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.