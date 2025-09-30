Abel Martínez dice que vino a la capital y encontró "un desorden"

Abel Martínez sigue críticas a la gestión del PRM. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez se quejó este lunes del caos y “falta de planificación” que, estima, existe en la capital del país (Santo Domingo).

El oriundo de Santiago y exalcalde ese municipio dijo que, tras varios días, hoy realizó una visita a la capital, la cual entiende que “cada vez está peor” por la desorganización “que se siente en cada esquina”.

A través de un mensaje que colgó en su cuenta en X, el también expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que “perdió la tarde entera intentando llegar a una sola dirección”.

También dijo que la frustración “se respira en la gente”.

"El tránsito es un caos, el desorden salta a la vista y la falta de planificación se siente en cada esquina" Abel Martínez Dirigente del PLD “

Martínez siempre ha sido un crítico de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que está en su segundo mandato tras derrotarlo a él en las elecciones de mayo de 2024, cuando fue el candidato presidencial del PLD, con Zoraima Cuello como compañera de fórmula.

