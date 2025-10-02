Abel Martínez denuncia embargo de sus cuentas personales por deudas del Ayuntamiento de Santiago

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, conversa con miemrbros de la prensa tras su salida del tribunal en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El lider del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, denunció este jueves que sus cuentas bancarias personales permanecen embargadas por deudas correspondientes al Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.

Martínez lo calificó como un abuso que a sus cuentas personales se les impongan restricciones por deudas que corresponden a la alcaldía, cuando él no ocupa esa posición.

A su juicio, el proteger los recursos del cabildo cuando era ejecutivo municipal lo ha puesto en esa situación.

El dirigente del partido opositor aseguró que se ha visto limitado para realizar transacciones económicas desde septiembre de 2024, cuando fueron congelados sus recursos.

Martínez criticó el sistema que permite a cualquier abogado congelar las cuenta bancaria de una persona sin contar con la autorización de un tribunal.

"Tenemos un año prácticamente sosteniéndonos sin poder producir o poner en movimiento lo que tengamos", señaló.

Solicitan levantamiento

Rafael Ceballos, abogado de Martínez, informó que ya se solicitó el levantamiento de los embargos, argumentando que existe un perjuicio contra el normal desenvolvimiento económico de su cliente.

"Incluso hay reclamantes que ya cobraron en la actual gestión municipal, lo que hace más evidente lo irregular de esta situación", afirmó.

Entre los casos figura una deuda de 14 mil pesos por concepto de una reparación eléctrica, que fue atribuida como incumplimiento de pago durante la administración de Martínez.

Los casos son conocidos en la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de Santiago.

El tribunal otorgó un plazo de tres días a las partes para ampliar sus conclusiones, tras lo cual los expedientes quedarán en estado de fallo.