Rafael Alburquerque dice reforma Código Laboral encarecerá propina en pedidos de comida

Rafael Alburquerque fue ministro de Trabajo y vicepresidente de la República. ( FUENTE EXTERNA )

El exvicepresidente de la República y experto en derecho laboral, Rafael Alburquerque, advirtió este miércoles que la reciente modificación al Código de Trabajo aprobada por el Senado implicará un aumento del 10 % en el costo de los pedidos de comida a domicilio, debido a la inclusión de una propina obligatoria para los repartidores.

En una nota de prensa del partido Fuerza del Pueblo, Alburquerque explicó que la nueva disposición establece que los consumidores deberán pagar un 10 % adicional sobre el valor de su orden, independientemente de si ya habían dejado una propina voluntaria.

El Senado aprobó ayer martes en primera lectura y a unanimidad la modificación del Código Penal sin tocar la cesantía, que es el mayor temor de la clase trabajadora.

"Actualmente, la propina que reciben los deliverys es voluntaria. Con esta reforma, se impone por ley un 10 % adicional, lo que encarecerá automáticamente el servicio", indicó.

El también exministro de Trabajo cuestionó que la medida no favorece realmente a los repartidores, ya que —según dijo— permitirá que los empleadores reduzcan sus salarios bajo el argumento de que reciben ingresos adicionales por concepto de propina.

Te puede interesar Senado aprueba en primera lectura y a unanimidad reforma al Código Laboral con la cesantía

"La reforma perjudica a los trabajadores porque recibirán un salario menor y sus prestaciones laborales también se verán afectadas, ya que la propina no entra en el cálculo de la cesantía", señaló.

Alburquerque también advirtió sobre posibles conflictos con las plataformas digitales de entrega, en las que actualmente no se incluye una propina automática, lo que —afirmó— podría generar reclamos entre empresas y usuarios del servicio.

El exvicepresidente concluyó criticando la aprobación de la medida en el Senado, afirmando que "responde más a los intereses del capital que a la protección de los trabajadores". Hasta el momento, el Congreso Nacional no ha ofrecido comentarios respecto a las observaciones planteadas por Alburquerque.