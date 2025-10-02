PRM lanza programa "Verifícate" para modernizar inscripciones con uso de inteligencia artificial

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ofreció los detalles del programa que fue iniciado en todo el país. Estuvo acompañado de varios miembros de la Dirección Ejecutiva del partido oficial. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este jueves su nuevo programa "Verifícate", una plataforma tecnológica que busca modernizar el padrón de militantes, fortalecer la transparencia interna y abrir las puertas a nuevos ciudadanos interesados en formar parte de la organización.

Durante una rueda de prensa realizada en su casa nacional, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ofreció los detalles del programa que fue iniciado en todo el país.

Paliza, que estuvo acompañado de varios miembros de la Dirección Ejecutiva del partido oficial, destacó que "Verifícate" representa un paso firme hacia la transformación institucional del PRM, alineado con los avances tecnológicos y la apertura democrática que ha caracterizado la gestión del presidente Luis Abinader.

"Este programa es una invitación abierta a la sociedad dominicana para que participe en el cambio que hemos venido impulsando desde el gobierno y desde el partido", expresó Paliza.

El programa permitirá que tanto militantes actuales como ciudadanos sin afiliación política puedan verificar, actualizar o formalizar su inscripción en el partido.

¿Cómo se accede y cómo funciona?

La plataforma digital está disponible a través del portal oficial prm.org.do, y utiliza herramientas de validación biométrica para garantizar que cada registro corresponda efectivamente al titular de la cédula ingresada.

Este proceso, denominado "onboarding", incluye una prueba de vida mediante reconocimiento facial, similar al que utilizan los dispositivos móviles inteligentes.

El sistema abre la cámara del dispositivo y realiza una validación biométrica del rostro, que se guarda como una huella digital en las bases de datos del partido.

Mientras que el secretario de organización, Deligne Asención , informó que el PRM ya está realizando jornadas de verificación y captación de nuevos miembros en todo el país .

El secretario de tecnología del PRM, Edgar Batista, explicó que la verificación se realiza cruzando los datos del usuario con la base de datos de la Junta Central Electoral, lo que permite validar la identidad de manera segura y eficiente.

Si el ciudadano ya está registrado, puede actualizar sus datos; si no lo está, el sistema lo inscribe como nuevo militante.

Dijo que los miembros de la Dirección Ejecutiva ya han completado el proceso, lo que demuestra el compromiso interno con la modernización y la integridad institucional.

"Verifícate" también contempla una estrategia territorial: brigadas del PRM recorrerán el país para asistir a los ciudadanos en el proceso de verificación, tocar puertas y promover la participación política activa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/whatsapp-image-2025-10-02-at-71612-pm-4c287ac1.jpeg Muestra el programa Verifícate al presidente del partido, José Ignacio Paliza. (FUENTE EXTERNA)

Esfuerzo político y social

Paliza subrayó que este esfuerzo no es solo técnico, sino profundamente político y social.

"Queremos que cada dominicano que cree en el cambio tenga un espacio en nuestra organización. Este padrón verificado será la base de una militancia más sólida, más transparente y más conectada con la realidad nacional", afirmó.

El programa se inscribe dentro de los diez años de existencia del PRM y los cinco años de ejercicio gubernamental, en los que ha tenido representación en el Congreso, los ayuntamientos y la dirección del Estado. Según Paliza, esta iniciativa reafirma el compromiso del partido con la institucionalidad y la participación ciudadana.

Además del componente tecnológico, "Verifícate" incluye materiales audiovisuales explicativos que detallan el paso a paso del proceso.

Estos recursos serán difundidos por medios digitales y redes sociales, con el objetivo de facilitar el acceso y multiplicar el alcance entre la población dominicana.