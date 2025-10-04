Reacciones encontradas por decisión de Juan Manuel Méndez de dedicarse a la política

Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), durante una rueda de prensa en medio de una emergencia nacional. Su papel al frente del COE ha sido clave en la coordinación de respuestas ante fenómenos naturales y crisis sanitarias en el país. ( ARCHIVO )

El reciente anuncio del mayor general retirado Juan Manuel Méndez, actual titular de dos entidades del Estado, de poner sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo para dedicarse a la política y manifestar su respaldo al presidente Luis Abinader, ha desatado un amplio debate público y político sobre los límites entre la función estatal y la militancia partidaria.

Méndez, quien durante más de dos décadas ha mantenido una imagen de neutralidad al frente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), sorprendió al anunciar su "apoyo irrestricto" al mandatario, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como parte de una posible estrategia electoral del oficialismo con miras a las elecciones de 2028.

Yván Lorenzo lo llama "rufián del poder"

Uno de los pronunciamientos más duros contra el también titular de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) vino de parte del senador Yván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien no dudó en calificar a Méndez como un "rufián que pulula alrededor del poder", cuestionando su cambio de postura tras haber permanecido más de 14 años vinculado a gestiones del PLD.

"Los ciudadanos oportunistas no me inspiran confianza" Yván Lorenzo Vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana “

"Para mí, los rufianes que viven pululando alrededor del poder no tienen ningún tipo de valoración. Él duró más de una década con nosotros y ahora parece el más primerito del PRM", dijo Lorenzo en declaraciones ofrecidas a medios nacionales.

El legislador también criticó que Méndez haya organizado una boda en medio de una catástrofe nacional, poniendo en duda su compromiso institucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/aris-yvan-lorenzo-presidente-de-comision-de-contratos-1-770x540-1-dc58fa6b.jpg Yván Lorenzo,vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). (FUENTE EXTERNA)

"Yo no le veo ningún tipo de credibilidad. Los ciudadanos oportunistas no me inspiran confianza. Creo en los hombres serios, coherentes, que son hombres de palabra", subrayó.

Posición de la Fuerza del Pueblo

El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, expresó que no sabe qué saldrá a defender Méndez, y pidió que aclare si su propósito será respaldar la figura del presidente Luis Abinader o al Gobierno en su conjunto.

El legislador dijo que Méndez no podría apoyar otro período del actual jefe de Estado porque la Constitución dominicana lo prohíbe y que, de respaldar la gestión, "entonces tendría que salir a defender todos los actos de corrupción que se están destapando en el Gobierno".

Resaltó que el general retirado tendría que justificar ante la población el déficit de Senasa, el uso irregular de los fondos de la renegociación del contrato de Aerodom, los apagones y el deterioro del sector eléctrico y otras problemáticas que se han destapado en diferentes instituciones públicas.

Politólogo defiende su derecho a militar

Por otro lado, el politólogo y abogado Jesús Bueno ofreció una visión más equilibrada del tema, defendiendo el derecho de los militares retirados a incursionar en la política, siempre que lo hagan respetando los límites legales y éticos.

"Todos los exmilitares tienen la libertad de simpatizar o militar en cualquier partido político una vez pensionados", indicó.

Aseguró que la simpatía que tiene Méndez entre la población le podría convertir en un candidato potable para una oferta electoral en las elecciones generales del año 2028.

"El general Méndez, por su dedicación a tiempo completo a sus labores que es cuando la sociedad más lo necesita, siempre ha gozado de mucha simpatía por parte de la población, por tanto, no se descarta que para el 2028 aparezca en una boleta electoral y que quiera ya descansar de sus labores de salvar vidas donde tiene ya bastante tiempo", agregó.

En cuanto a la preocupación sobre si la participación política de Méndez podría afectar su credibilidad o desempeño, Bueno señaló que: "Un buen profesional o técnico, aun siendo candidato, no descuida sus funciones. Si está en campaña debe pedir licencia, pero su historial no debe ser puesto en duda por militar en un partido".

"Todos los exmilitares tienen la libertad de simpatizar omilitar en cualquier partido político una vez pensionados" Jesús Bueno Politólogo “

El analista también planteó que, en la historia dominicana, los cargos técnicos rara vez han estado completamente desvinculados de la política: "Las funciones técnicas nunca se han administrado con carácter puramente profesional, ajeno a los ideales políticos del partido en el poder", sostuvo.

Debate sobre el uso político de cargos técnicos

Este nuevo episodio reabre el debate sobre la delgada línea entre la gestión pública técnica y su uso para fines políticos. Diversos sectores de la sociedad han expresado preocupación por lo que consideran una tendencia creciente a politizar instituciones técnicas que, como el COE, deben mantenerse al margen de la agenda partidaria.

El paso de Méndez a la política también ha generado especulación sobre su posible candidatura en las próximas elecciones y su papel como figura de apoyo en la estrategia electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

¿Qué sigue para Juan Manuel Méndez?

Por el momento, Méndez no ha confirmado si ocupará una posición en la boleta electoral ni ha detallado si tomará una licencia oficial de sus funciones en el COE, posición que puso a disposición del Poder Ejecutivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/140741654129630large-3f1a1482.jpg Foto de archivo de Juan Manuel Méndez.