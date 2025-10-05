PLD se queja de "las dificultades" que atraviesan los profesionales en el país

El titular de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Mosquea, se quejó de las dificultades por la que atraviesan los profesionales del país en la gestión de Gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, "al ver truncada la posibilidad de tener un empleo de calidad".

"Ahora lo que existe es desempleo masivo, falta de oportunidad, en el caso de los profesionales de las ingenierías, quienes ejercen su profesión mayormente independiente, veían sembradas sus esperanzas en obtener una obra de infraestructura mediante los sorteos que hacía el Presidente Danilo Medina, lo que desaparecieron desde que inició el gobierno de Luis Abinader y el PRM", dijo Mosquea

Habló al participar en un encuentro en Santiago al que asistieron profesionales de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón.

"En ese encuentro, bajo el formato de asamblea eleccionaria, quedaron juramentadas las comisiones de trabajo que realizarán el levantamiento de los profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, afiliados al Codia", indica la nota.

Al tomar el juramento el Secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales, Francisco Mosquea, dejó claramente establecido que estos profesionales de diferente área de las Ingenierías, deben de trabajar con ahínco, con entusiasmo y dedicación para organizar a todos los profesionales que sean miembros del Codia y tengan afinidad o simpaticen por el PLD.

"Es más que necesario para el desarrollo del país que en el 2028, el PLD vuelva a gobernar para beneficio del pueblo Dominicano", dijo en sus palabras.

La comisión que encabezó Mosquea, estuvo integrada por los también profesionales de la ingeniería , Domingo Mateo, Dionicio Navarro, Diego Lasis y Eusebio Sugilio

En la mesa principal estuvo el presidente del PLD en la provincia Santiago, Juan Carlos Piña, y los miembros del comité central, y sub secretario de la SAGP, Martín Mejía, Francisco Marte Rodríguez, coordinador Nacional de la corriente Dignidad Gremial Codiana

Comisión nacional

El acto concluyó bajo el lema "El PLD crece y se fortalece", con consignas en las que los asistentes destacaron que "con el PLD se vivía mejor".