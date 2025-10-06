FP exige suspender licitación del monorriel de Santo Domingo: cuesta más por kilómetro que el Metro

El ingeniero César Fernández, coordinador de la Comisión de Infraestructura del partido Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza del Pueblo (FP) pidió este lunes la suspensión inmediata de la licitación del monorriel de Santo Domingo, al considerar que el proyecto presenta irregularidades legales, falta de transparencia y un costo superior al del Metro, pese a tener menor capacidad de transporte.

Durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el ingeniero César Fernández, coordinador de la Comisión de Infraestructura de la FP, afirmó que el proceso FITRAM-CCC-LP-2025-0001 vulnera principios de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y "pone en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del sistema de transporte masivo".

Fernández aclaró que el partido no se opone a ampliar la red pública de transporte, pero sí a "proyectos sin transparencia, planificación ni sostenibilidad". Señaló que el monorriel proyectado movilizaría 20 mil pasajeros por hora/sentido, frente a los 27 mil del Metro de Santo Domingo, aunque con un costo por kilómetro más alto.

Según el ingeniero Jeffrey Infante, citado en el informe técnico, el proyecto requerirá estructuras elevadas continuas, equipos especializados y repuestos no estandarizados, lo que eleva los costos de construcción, operación y mantenimiento. "No hay ahorro fiscal: se paga más por transportar menos", resumió.

El también comisionado Wilkin Moreno advirtió que, según estándares internacionales, los monorrieles se recomiendan para corredores de demanda media, mientras que los de alta densidad exigen metro pesado "por su robustez, redundancia y capacidad de crecimiento".

Asimismo, el diputado Tobías Crespo denunció "opacidad en la estructura fiduciaria del FITRAM", reclamando la publicación de sus estados financieros, matriz de riesgos y compromisos fiscales.

Por su parte, el arquitecto Carlos Sully Bonelly cuestionó la falta de documentación técnica completa y las condiciones restrictivas del proceso, y el jurista Manuel Fermín Cabral alertó sobre posibles violaciones a los principios de publicidad, igualdad y libre competencia de la Ley 340-06.

La comisión de la FP solicitó auditar el fideicomiso FITRAM, suspender el proceso FITRAM-CCC-LP-2025-0001 y reorientar la inversión hacia la expansión del Metro de Santo Domingo, "un sistema de mayor capacidad, menor riesgo y mejor retorno social".

Leer más Fitram publica licitación del monorriel de Santo Domingo