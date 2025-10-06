Gonzalo Castillo asegura que PLD hará oposición firme, pero con sentido de responsabilidad

El exministro Gonzalo Castillo habla conmiembros de la prensa. ( DIARIO LIBRE/ MATIAS BONCOSKY )

El exministro de Obras Públicas y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó este lunes que esa organización mantiene su compromiso con el país y llamó a dejar atrás "las rivalidades estériles" en la política nacional.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Castillo señaló que el país enfrenta "crisis profundas en el sistema eléctrico, en la salud y en la educación", y aseguró que el PLD ejercerá una oposición firme, pero con sentido de responsabilidad.

"Como oposición responsable, señalamos con firmeza esas dificultades; esa es nuestra obligación y la cumpliremos sin titubeos", expresó.

El @PLDenlinea siempre ha entendido que la política es un compromiso con la nación, no un ejercicio de rivalidades estériles. Hoy el país enfrenta crisis profundas en el sistema eléctrico, en la salud y en la educación.

Como oposición responsable, señalamos con firmeza esas...



Oposición responsable

Añadió que el partido está dispuesto a aportar propuestas "serias, viables y realistas" para superar las dificultades nacionales.

"El país está por encima de cualquier rivalidad partidaria. El país necesita menos confrontación vacía y más sentido de Estado. En eso, el PLD siempre sabrá estar a la altura de la historia", escribió el dirigente político.

El mensaje de Castillo se produce semanas después de que su equipo político confirmara oficialmente su retorno al ruedo político con miras a disputar la candidatura presidencial del PLD para las elecciones de 2028, anuncio realizado el pasado mes de agosto.