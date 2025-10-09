Johnny Pujols exhorta a jóvenes a integrarse a la política "con compromiso y vocación"

el secretario general del PLD, Johnny Pujols (centro), en el Club de Ideas Políticas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, hizo este jueves un llamado a la juventud dominicana a involucrarse activamente en la política, asumiendo ese rol con compromiso, responsabilidad y vocación, como vía para impulsar las transformaciones que necesita el país.

La exhortación fue realizada durante su participación en un encuentro organizado por el Club de Ideas Políticas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), espacio donde compartió reflexiones sobre el rol del liderazgo juvenil en la política dominicana.

Ante decenas de estudiantes universitarios, Pujols destacó que, más allá de la preparación académica o las competencias técnicas, lo fundamental para iniciar una carrera política es la voluntad de servir y transformar la realidad social, indica una nota de prensa.

"A veces uno quiere prepararse, tener todas las competencias que se necesitan para asumir una responsabilidad o un desafío político, pero lo que más se necesita es tener la disposición de hacer las cosas", sostuvo el dirigente político.

Pujols, quien asumió la secretaría general del PLD en marzo de este año, subrayó la importancia de que los jóvenes no solo participen, sino que lo hagan desde una mirada crítica, propositiva y con vocación de trabajo colectivo.

La política como construcción de conciencia

Durante su intervención, el líder peledeísta expresó que el dirigente político debe asumir un rol pedagógico ante la ciudadanía, fomentando una comprensión más amplia de los problemas sociales y sus soluciones.

"El dirigente político es un constructor de conciencia. Hay que hacer pedagogía todo el tiempo y enseñarle al ciudadano las cosas, porque tenemos una mirada política que el ciudadano regularmente no tiene", afirmó.

Además, señaló que la política exige dedicación y tiempo, como cualquier otra actividad a la que se le quiera imprimir seriedad y compromiso.

"Realmente hay que tener el tiempo, porque la política necesita tiempo, como cualquier otra actividad que uno asuma con responsabilidad", agregó.

Acompañantes y participación del PLD

En el conversatorio, Johnny Pujols estuvo acompañado por otros jóvenes dirigentes del PLD, entre ellos los miembros del Comité Político Domingo Jiménez, Richard Medina y Elías Cornelio, así como la secretaria de Juventud de esa organización, Carolina Wegmuller, y varios jóvenes regidores del partido.

Los dirigentes resaltaron la importancia de mantener espacios de diálogo directo con estudiantes universitarios, como una forma de reducir la brecha entre la política y las nuevas generaciones, y fomentar el relevo político con liderazgo ético y con visión de país.

Sobre el Club de Ideas Políticas

El Club de Ideas Políticas de Intec fue creado en junio de este año, con el propósito de fomentar el pensamiento crítico, el análisis político y el liderazgo juvenil a través de encuentros con representantes de diversas entidades.