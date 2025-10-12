Abel Martínez: este gobierno llegó como 'el cambio' y va a salir como 'el fallo'

Abel Martínez afirmó que "el pueblo dominicano no se rinde" y que en las elecciones de 2028 "tocará levantarse con determinación, conciencia y militancia activa. ( FUENTE EXTERNA. )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, lamentó la situación que enfrenta el país, la cual atribuyó a lo que calificó como "malas ejecutorias de un gobierno ineficaz e indolente".

"El cambio ha significado fallo en educación, fallo en salud, en seguridad, pero también en el campo y en la economía. El actual Gobierno no ha sido más que un fallo total contra los pobres, la clase media y los sectores productivos del país", expresó.

"El pueblo no se rinde"

Martínez afirmó que "el pueblo dominicano no se rinde" y que en las elecciones de 2028 "tocará levantarse con determinación, conciencia y militancia activa, porque vamos a transformar el fallo por el acierto, el desorden por la esperanza y el engaño por resultados reales".

El dirigente político ofreció estas declaraciones al llegar a la asamblea del PLD en Santiago. Dijo que el partido "está llamado a guiar esa transformación, con experiencia, visión y compromiso con la gente, trabajando con estrategia, organización y pasión por la patria".

La asamblea provincial se realizó en el Club Plaza Valerio de Santiago y estuvo encabezada por el presidente y el secretario general del PLD, Danilo Medina y Johnny Pujols, junto a la dirigencia local del partido.