PRM se desliga de exfuncionarios investigados por narcotráfico en Estados Unidos

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reafirmó este miércoles su "posición firme, categórica e inquebrantable" frente a toda manifestación vinculada al narcotráfico, luego de que se conociera que dos exfuncionarios de su Gobierno están siendo investigados por las autoridades de Estados Unidos por presunto tráfico de drogas.

En un comunicado oficial, la Dirección Ejecutiva del PRM aseguró que la organización "ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública", y que esos principios constituyen el núcleo de su identidad institucional y el compromiso que sostiene con la nación dominicana.

El partido oficialista expresó su respaldo a la determinación del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, orientada —según indicó— a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos "sin excepciones ni privilegios".

"Ninguna conducta individual podrá jamás colocarse por encima de la ley ni comprometer el prestigio institucional del PRM", enfatizó la organización.

"Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como una organización comprometida con la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano", agregó el comunicado.

Investigación en Estados Unidos

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida investigan a los dominicanos Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virella por tráfico ilícito de drogas.

Jorge Puras se desempeñó hasta mayo de este año como asesor del Poder Ejecutivo para las zonas francas, cargo del que fue desvinculado mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego de que las autoridades estadounidenses informaran a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sobre la investigación.

La DNCD confirmó que ha estado colaborando "de manera activa desde hace varios meses" con la DEA en el proceso. Jorge Puras es actualmente el tesorero del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas.

El otro investigado, Gaspar Antonio Polanco Virella, se desempeñó en 2020 como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

De acuerdo con las pesquisas, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre 2003 y 2019.