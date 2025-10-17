×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Renuncia al PLD
Renuncia al PLD

Dirigente en San Cristóbal renuncia al PLD tras más de una década de militancia

El ex presidente de la juventud del sector eterno en esa provincia presentó su dimisión formal ante el partido

    Expandir imagen
    Dirigente en San Cristóbal renuncia al PLD tras más de una década de militancia
    Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente de la juventud del sector externo en San Cristóbal, Luis Jorge Isabel, presentó este viernes renuncia formal como miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

    La carta de renuncia fue entregada en la sede principal de la organización morada y fue dirigida al secretario general del partido, Johnny Pujols.

    Conforme a la misiva, Isabel militó en el PLD por más 13 años y fue coordinador provincial de campaña en el 2020 del entonces aspirante presidencial Gonzalo Castillo.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Carta de renuncia del dirigente Luis Jorge Isabel.

    No informó los motivos de su renuncia

    Hasta ahora Isabel no ha manifestado las razones de su renuncia, ni tampoco si pasaría a formar parte de otra organización política.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.