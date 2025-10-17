Dirigente en San Cristóbal renuncia al PLD tras más de una década de militancia

Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la juventud del sector externo en San Cristóbal, Luis Jorge Isabel, presentó este viernes renuncia formal como miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La carta de renuncia fue entregada en la sede principal de la organización morada y fue dirigida al secretario general del partido, Johnny Pujols.

Conforme a la misiva, Isabel militó en el PLD por más 13 años y fue coordinador provincial de campaña en el 2020 del entonces aspirante presidencial Gonzalo Castillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-43649-pm-67a6f4f7.jpeg Carta de renuncia del dirigente Luis Jorge Isabel.

No informó los motivos de su renuncia

Hasta ahora Isabel no ha manifestado las razones de su renuncia, ni tampoco si pasaría a formar parte de otra organización política.