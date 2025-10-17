Dirigente en San Cristóbal renuncia al PLD tras más de una década de militancia
El ex presidente de la juventud del sector eterno en esa provincia presentó su dimisión formal ante el partido
El expresidente de la juventud del sector externo en San Cristóbal, Luis Jorge Isabel, presentó este viernes renuncia formal como miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La carta de renuncia fue entregada en la sede principal de la organización morada y fue dirigida al secretario general del partido, Johnny Pujols.
Conforme a la misiva, Isabel militó en el PLD por más 13 años y fue coordinador provincial de campaña en el 2020 del entonces aspirante presidencial Gonzalo Castillo.
No informó los motivos de su renuncia
Hasta ahora Isabel no ha manifestado las razones de su renuncia, ni tampoco si pasaría a formar parte de otra organización política.