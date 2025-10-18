PRM realiza jornada simultánea de verificación en 41 zonas de Santiago

E PRM dijo que la verificación es rigurosa. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) desarrolla este fin de semana una amplia jornada de verificación y afiliación en las 41 zonas en que está dividido Santiago, como parte de su programa nacional "Verifícate", dirigido al fortalecimiento de su padrón de militantes.

La jornada estuvo encabezada por el presidente del comité municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto , quien explicó que los trabajos se realizaron de manera simultánea en las seis regiones en que se organiza territorialmente el partido en el municipio.

"Con esta iniciativa, buscamos que tanto los militantes activos como los ciudadanos sin afiliación política puedan verificar, actualizar o formalizar su inscripción en el PRM. Ha sido una verdadera fiesta democrática en la que hemos recibido una gran respuesta de la ciudadanía", afirmó Cueto.

El dirigente destacó que esta actividad forma parte del Programa de Ratificación y Afiliación de Militantes (PRACAF) , una estrategia orientada a fortalecer la estructura partidaria a nivel nacional.

Asimismo, resaltó el compromiso del PRM con el pueblo dominicano y con la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader , señalando que este tipo de acciones fortalecen la democracia interna y la participación política.

De forma rigurosa

Durante la jornada, el secretario general del PRM en Santiago, Federico Reinoso , indicó que la verificación se realiza de forma rigurosa, validando cédula por cédula, para garantizar la transparencia del proceso.

Por su parte, el director operativo del PRM , licenciado Eddy Ortega, aseguró que la actividad también busca empoderar a las regiones, fortaleciendo su participación activa en los procesos internos del partido.

Las autoridades del PRM informaron que el programa cuenta con una plataforma digital accesible en el portal www.prm.org.do , la cual utiliza tecnología de validación biométrica para asegurar la autenticidad de cada registro.