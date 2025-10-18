PLD reitera llamado al Gobierno para aplicar la indexación salarial en 2026

Guarocuya Félix , miembro del Comité Político del PLD exdirector de Impuestos Internos, habla de la necesidad de la indexación salarial ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió este sábado a solicitar al Gobierno el restablecimiento de la indexación de los salarios contemplada en el artículo 327 del Código Tributario, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación acumulada en los últimos años.

La demanda fue expresada por Guarocuya Félix, miembro del Comité Político del PLD y exdirector de Impuestos Internos, quien afirmó que el contexto económico postpandemia hace necesario corregir el desfase generado en los ingresos reales de los asalariados.

"Restituir la indexación no constituye una reversión, sino una respuesta responsable a una realidad económica profundamente transformada", declaró Félix.

El dirigente explicó que, aunque actualmente la inflación ha regresado al rango meta —desde mayo de 2023—, el problema principal radica en el efecto acumulativo de los precios tras la pandemia, lo cual ha deteriorado progresivamente el ingreso real de los trabajadores.

Propuesta presentada ante el Senado

Félix recordó que el 9 de junio de 2025 el PLD presentó una propuesta formal ante la Comisión del Senado que estudia la reforma laboral, en la que plantea incluir la indexación salarial dentro del Código de Trabajo y establecer su aplicación de forma anual.

Asimismo, destacó que entre 2017 y 2019, cuando la inflación se mantuvo estable, la suspensión de la indexación era coherente con las condiciones macroeconómicas del momento. Sin embargo, sostuvo que las circunstancias actuales requieren un reajuste.

"La defensa del ingreso no debe ser una bandera partidaria, sino un compromiso nacional", afirmó.

El PLD ha reiterado esta petición en múltiples ocasiones desde 2023, insistiendo en que el salario real debe ser protegido para mantener la estabilidad social y el bienestar de la clase trabajadora.