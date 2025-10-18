Rinden tributo en el Congreso Nacional a Vicente Sánchez Baret, figura histórica del PRD y PRM

El presidente de la República, Luis Abinader (izquierda), encabezó este sábado el homenaje que el Congreso Nacional rindió a Vicente Sánchez Baret, exsenador y destacado dirigente político. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Con una solemnidad que reflejaba el respeto y la admiración que el pueblo dominicano le profesaba, el Congreso Nacional rindió homenaje a Vicente Sánchez Baret, exsenador y destacado dirigente político, quien falleció el pasado 16 de octubre a los 89 años.

El acto, realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, fue un emotivo reconocimiento a un hombre cuya vida estuvo marcada por el servicio público, la política de principios y el amor por su comunidad, especialmente su querida provincia Sánchez Ramírez.

Un legado imperecedero

La ceremonia fue testigo de un profundo silencio, una muestra de respeto hacia el hombre que, a lo largo de su carrera, contribuyó significativamente al bienestar del país y de su provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/whatsapp-image-2025-10-18-at-13358-pm-b7974d89.jpeg El Congreso Nacional rindió homenaje a Vicente Sánchez Baret,exsenador y destacado dirigente político. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Su legado como ministro de la Policía, de Deportes, alcalde de Cotuí y, especialmente, como congresista en múltiples períodos, fue recordado por quienes lo conocieron no solo como un político, sino como un ser humano comprometido con la justicia social y el desarrollo de su comunidad.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estuvo presente en el acto junto a varios congresistas para rendirle honores.

El mandatario, al igual que los legisladores, realizó una guardia de honor en reconocimiento a la valiosa trayectoria de Sánchez Baret. Con gesto solemne, Abinader acompañó a la familia del fallecido, pero decidió no dirigirse a los medios, entendiendo que el momento era de profunda reflexión y respeto.

Una vida de compromiso y perseverancia

En el discurso pronunciado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se destacó la figura de Sánchez Baret como un hombre de "templanza" y "perseverancia".

De los Santos, quien lo consideraba su "padre político y consejero", recordó cómo su figura siempre estuvo presente en los momentos clave de la política dominicana.

La admiración por su habilidad para mantenerse sereno incluso en las situaciones más difíciles quedó patente en sus palabras, al señalar que muchos siempre preguntaban por Baret en cada reunión, reconociendo su "don nato" para la política.

De su lado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, subrayó la importancia histórica de Sánchez Baret dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su rol fundamental en la creación del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/whatsapp-image-2025-10-18-at-13341-pm-f9a72252.jpeg El Congreso Nacional rindió homenaje a Vicente Sánchez Baret, exsenador y destacado dirigente político. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Destacó su liderazgo tanto a nivel nacional como en la provincia Sánchez Ramírez, y lo calificó como "una figura histórica" de la política dominicana.

El legado de Vicente Sánchez Baret en la política dominicana

Nacido en la provincia Sánchez Ramírez el 22 de enero de 1936, Vicente Sánchez Baret se destacó como un ferviente defensor de la democracia, la justicia y el desarrollo de su pueblo.

Su carrera política fue vasta, abarcando cargos clave como secretario de Estado de Interior y Policía, secretario de Estado de Deportes y Recreación, director de Aduanas y, por supuesto, congresista en varias legislaturas.

Su paso por el Senado, donde representó a la provincia Sánchez Ramírez, fue clave para su comunidad, donde dejó huellas de progreso y bienestar.

Además de su labor política, su capacidad de gestión y su compromiso con la gente se reflejaron durante su tiempo como alcalde de Cotuí, un cargo que asumió con la misma dedicación y ética que lo caracterizó en sus otras funciones públicas.

Un homenaje a la familia Sánchez Baret Henríquez

El acto también fue un momento de solidaridad con la familia del exsenador. Su esposa, Yadira Henríquez, y sus hijos Flory, Yessika y el actual diputado Vicente Sánchez Henríquez, recibieron las condolencias y el apoyo de todos los presentes.

El silencio y las lágrimas de los asistentes reflejaron la magnitud de la pérdida, pero también la admiración por el legado que Sánchez Baret dejó en la política nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/whatsapp-image-2025-10-18-at-13359-pm-a7fd81d7.jpeg El Congreso Nacional rindió homenaje a Vicente Sánchez Baret, exsenador y destacado dirigente político. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Duelo oficial y reconocimiento nacional

Como muestra de respeto y reconocimiento a la figura de Vicente Sánchez Baret, el presidente Luis Abinader declaró el 18 de octubre como día de duelo oficial, instruyendo la rendición de los honores militares correspondientes. Durante su vida, Sánchez Baret recibió innumerables distinciones que refrendan su incansable trabajo por el país, la democracia y su gente.

Un ejemplo para las generaciones futuras

El legado de Vicente Sánchez Baret no solo se limita a su obra política e institucional. Más allá de su trayectoria pública, dejó una marca indeleble en la vida de quienes lo conocieron de cerca. Su ejemplo, basado en la honestidad, el compromiso con el servicio público y la solidaridad con los más necesitados es una guía para las futuras generaciones de líderes políticos en la República Dominicana.

En sus palabras, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, lo describió como "un hombre que dio todo por su país" y afirmó que su legado debe ser "imitado por las presentes y futuras generaciones". Sin duda, Vicente Sánchez Baret será recordado como uno de los grandes pilares de la política dominicana.